Tuổi Dậu tháng 1/2018: Làm thế nào để tiền chất đống, vậy may ồ ạt tới?

Tâm linh - Tử vi 01/01/2018 06:30

Sang tháng đầu năm 2018, người tuổi Dậu nên làm gì và không được làm gì để thu hút tiền tài, vận may cho mình?

1. Công việc

Vận thế của người tuổi Dậu trong tháng 1/2018 khởi sắc rất tốt đẹp. Đây sẽ là lúc thuận lợi cho ai có sự thay đổi trong công việc hay bắt đầu một công việc mới.  Họ sẽ có quý nhân giúp sức, nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Từ đó mà được sếp đánh giá cao, trọng dụng nhiều hơn trong công việc.

Tuổi Dậu tháng 1/2018: Làm thế nào để tiền chất đống, vậy may ồ ạt tới? - Ảnh 1
Vận thế của người tuổi Dậu trong tháng 1/2018 khởi sắc rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

2. Tài lộc

Tiền tài trong tháng này tương đối ổn định, dần tốt hơn vào cuối tháng. Người tuổi Dậu nên sẵn sàng tâm thế với những niềm vui bất ngờ về tiền tài. Nguồn thu nhập chính hay phụ đều tăng đáng kể, không phải lo ngại chuyện túng thiếu.

Dù vậy, cũng đừng vì vậy mà mua sắm không nghĩ suy, dễ ảnh hưởng đến tiền bạc. Con giáp này nên có kế hoạch để giữ gìn tiền bạc cẩn thận.

Tuổi Dậu tháng 1/2018: Làm thế nào để tiền chất đống, vậy may ồ ạt tới? - Ảnh 2
Người tuổi Dậu nên sẵn sàng tâm thế với những niềm vui bất ngờ về tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

3. Sức khỏe

Sức khỏe của người tuổi Dậu đều ổn định, không có gì bất thường và sẽ tốt hơn. Dù vậy, cần giữ gìn thói quen ăn uống cẩn thận, tránh những món ăn vặt không thanh đạm, nhiều dầu mỡ, dễ gây bệnh về gan và thận.

4. Tình duyên

Chuyện tình duyên của con giáp này buồn vui được mất lúc này lúc khác. Quan trọng là họ đối diện với mọi chuyện trong tâm thế như thế nào. Nếu họ có thể dễ dàng với những suy nghĩ tích cực, thì chuyện tốt sẽ đến, buồn bã muộn phiền gì cũng qua nhanh. Nhưng nếu họ vẫn giữ tâm trạng tiêu cực thì chuyện gì cũng sẽ tệ hơn, bản thân cũng chỉ càng nặng nề hơn. Do đó, dù có trải qua chuyện gì,  cũng hãy cố gắng nghĩ suy tích cực hết sức có thể. Không quan trọng bạn gặp điều gì, mà là tâm thế đối diện vấn đề mới là tiên quyết.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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