Tuổi 20 lận đận, 30 tuổi đổi đời, 40 tuổi ngồi không hưởng phúc là con giáp nào?

Người tuổi Tỵ bẩm sinh thông minh, có bản lĩnh, tính tình cứng rắn, quyết đoán. Bản mệnh con giáp này có sự giàu sang, thế nhưng vận may tiền bạc tới muộn. Người tuổi Tỵ khổ trước sướng sau. Giai đoạn tiền vận, từ 20 – 30 tuổi sẽ trải qua nhiều thử thách.

Giai đoạn 40, con giáp này chạm đỉnh tài vận. Phú quý sẽ tới với người tuổi Tỵ. Công danh thành toại cũng bù đắp xứng đáng cho những ngày gian khổ mà Tỵ từng trải qua. Cũng từ 40 trở đi, những người sinh năm Tỵ sẽ an tâm hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ, giàu có về cả vật chất lẫn tinh thần.

Sau những năm 20 tuổi, vào giai đoạn 30, Tỵ sẽ dần thấy vận may khởi sắc. Trong công việc, con giáp này có những thành công nhất định. Dù vị trí chưa cao nhưng có nền tảng sự nghiệp, kinh tế vững chắc. Đây cũng là bước đệm để người tuổi Tỵ bứt phá khi sang tuổi tứ tuần.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tương đối kín tiếng nhưng lại có mị lực cao. Họ là người trung thực, đáng tin cậy. Không chỉ vậy, tuổi Tuất cũng thường có ngoài hình nổi bật nên được nhiều người chú ý, theo đuổi.

Từ khoảng 20-30 tuổi, con giáp này gặp được nhiều cơ hội phát triển. Nếu biết nắm bắt, tuổi Tuất có thể bứt phá tạo nên thành tựu lớn. Tử vidự báo rằng từ 38-40 tuổi, bản mệnh có thể gặp nhiều may mắn nhất, vận trình phát triển thuận lợi, hứa hẹn có nhiều nhân duyên và tiền bạc. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tuất không có điều gì phải lo lắng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tiền vận không mưu cầu vật chất, cũng chẳng ham muốn công danh. Con giáp này chăm chỉ, nỗ lực cũng chỉ hướng tới mục tiêu là cuộc sống đủ đầy, vừa vặn. Tuy nhiên, vì quá hiền lành, người tuổi Sửu khi va chạm xã hội thường thua thiệt.

Ở ngưỡng 20 – 30, con giáp này đi làm dễ bị đồng nghiệp bắt nạt, cấp trên bòn rút sức lao động, sáng tạo. Sửu còn dễ gặp hạn thị phi, phải chịu trách nhiệm pháp lý cho lỗi sai không phải của mình. Nhưng tất cả đều chỉ là những bài học giúp con giáp này mạnh mẽ, dạn dày hơn.

Sau ngưỡng 30 tuổi, người tuổi Sửu có sự chuyển biến mới về mục tiêu. Con giáp này sẽ đặt công việc, tìm kiếm cơ hội làm giàu lên hàng đầu. Và bởi là người có tâm, có tầm, Sửu sẽ gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng.



Bước qua ngưỡng 40, lộ trình sự nghiệp – tài chính của người tuổi Sửu đạt đỉnh may mắn. Con giáp này sống trong nhung lụa, kinh tế bền vững. Ngay cả tình duyên, hôn nhân cũng viên mãn, ngọt ngào.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Chúc bạn dù thuộc con giáp nào cũng luôn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!