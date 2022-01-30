Tuần Tết Nhâm Dần (31/1 đến 6/2), 3 con giáp nhận lộc đầu năm, Thần Tài gõ cửa, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Thật may mắn khi những ngày đầu tiên của năm mới, người tuổi Thìn đã có cơ hội phát tài phát lộc. Dù làm bất cứ ngành nghề gì hay ở lứa tuổi nào, bạn cũng có túi tiền rủng rỉnh. Dù đang trong ngày nghỉ lễ, không cần phải dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc nhưng những người làm đầu tư, kinh doanh vẫn thấy tiền chảy đều đặn vào trong túi của mình.

Người trẻ tuổi và trẻ nhỏ thường được nhận tiền mừng tuổi của người lớn trong gia đình. Bản mệnh nên có cách chi tiêu hợp lý, không nên chỉ phung phí cho những mục đích vui chơi, hưởng thụ.

Để trở thành con giáp phát tài tuần mới, Thực Thần cho thấy một số người tuổi Tỵ làm nghề tự do vẫn tiếp tục công việc của mình trong những ngày nghỉ lễ. Thái độ tích cực, nhanh nhẹn giúp bạn nhận được một khoảng tiền lương khá ổn định, đồng thời tạo niềm tin và quan hệ với các đối tác.

Thêm vào đó, cát tinh Thiên Đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện phát triển danh tiếng không phải là quá khó. Tiền vào đầy túi, những khoản tiền dư dả này có thể giúp bạn muốn làm bất cứ điều gì tùy thích.

Người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón một tuần khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận, đánh giá bản thân, lập kế hoạch phát triển cho năm mới.

Người tuổi Hợi đón một tuần khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet.

Với người làm ăn kinh doanh, chuyện tiền bạc cũng không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Túi tiền của bạn đã dư dả vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Bạn hãy cố gắng hết sức mình để gặt hái thành quả trong những ngày ra Tết.

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