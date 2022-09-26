Tuần này (26/9 - 2/10/2022), 'bảng vàng' của Thần Tài gọi tên 3 con giáp 'số đỏ như son', tiền bạc gia tăng đáng kể, sự nghiệp phất lên như Rồng ngẩng đầu, đón loạt tin vui, ôm khối tài sản kếch xù trong tay

3 con giáp dưới đây số đỏ như son, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đỏ dồn dập về nhà, sự nghiệp thăng hoa, công danh xán lạn.
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Tuổi Sửu
Tử vi nói rằng, đường tài lộc của tuổi Sửu lên cao dù thời điểm gần đây con giáp này có gặp phải vài khó khăn, trắc trở. Bắt đầu từ tuần này, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ. Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tài lộc, tiền bạc. Tử vi dự báo rằng, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội để thử sức.
Tuần này, người tuổi Sửu sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Tài vận khởi sắc bừng bừng, người tuổi này sẽ nhận được rất nhiều tin vui về tiền bạc, có thể từ người nghèo thành người giàu. Chỉ cần nhiệt tình và phấn đấu hết mình, đảm bảo tuổi Sửu làm gì cũng tốt.
Con giáp tuổi Sửu có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Người tuổi này làm ăn, buôn bán sẽ xuôi thuận, có người đến đặt cọc mua lô hàng lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Được người tốt giúp đỡ nên con giáp này làm đâu gặt đấy, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của họ suôn sẻ hơn, tương lai ngày càng tươi sáng.
Tuổi Tý
Tử vi dự báo rằng, tuần này, tuổi Tý rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Tý tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới. Tuổi Tý được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong thời gian này, tài lộc của bản mệnh ngày càng rực rỡ, tiền của nắm đầy tay.
Người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ. Thần tài sẽ chiếu cố để họ làm ăn buôn bán phát tài, tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.
Con giáp tuổi Tý có tài vận vượng phát. Người tuổi này đang ốm đau, khó khăn thì cũng sớm tai qua nạn khỏi. Người đang có tinh thần không tốt thì cũng nhận ra giá trị của cuộc sống một cách trọn vẹn. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội thể hiện tài năng, kiếm tiền về đầy túi. Họ cũng biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính nên tiền tiết kiệm ngày một tăng lên.
Tuổi Thân
Tử vi nói rằng, tuần này, tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên mọi việc dần ổn định trở lại. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Thân tiến triển tốt, nắm nhiều cơ hội phát tài trong tay, tiền thu về đầy túi. Trong thời gian này, bản mệnh đón nhận tiền tài ào ào về như thác đổ. Càng về giai đoạn sau, tuổi Thân càng lắm tiền nhiều của.
Người tuổi Thân có tài vận rất rực rỡ. Con giáp này mà làm ăn kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, tiền không để đâu cho hết. Còn những người làm công ăn lương, khoảng thời gian này cũng mang lại may mắn bởi sẽ có quý nhân phù trợ, công danh rộng mở.
Con giáp tuổi Thân có quý nhân dẫn được, nhân nhiều cơ hội phát tài, phát lộc. Người tuổi này trước kia gặp khó khăn, thất bại giờ cũng có quý nhân giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh thì gặp gỡ nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng có giá trị. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này có sự nghiệp hanh thông, hứng vàng, hốt bạc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.