Tuần này (02-08/05), 4 con giáp được trao xâu chìa khóa, mở cửa tài lộc, đón đường may mắn

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 06:29

Chúc mừng 4 con giáp may mắn trong tuần mới nhé!

Tuần này (02-08/05), 4 con giáp được trao xâu chìa khóa, mở cửa tài lộc, đón đường may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp phát tài tuần này, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng.

Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Con giáp này được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần.

Việc kinh doanh tay trái cũng giúp bạn có một khoản thu nhập kha khá mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên đừng quá tự cao kẻo khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt nhé.

Tuổi Ngọ

Đầu tuần, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải khá vất vả trong sự nghiệp, nhưng đến cuối tuần thì công sức của bạn ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người làm công ăn lương có tin vui liên quan đến công danh, thi cử, bầu cử. Chắc hẳn thái độ làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của bạn đã khiến mọi người vô cùng khâm phục. Cấp trên có thể đề xuất tăng lương cho bạn để giữ chân 1 nhân viên xuất sắc như bạn đấy.

Với những người làm sale, buôn bán, truyền thông cũng dễ có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, bạn càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính thì càng nhiều người ủng hộ và đánh giá cao. Bản mệnh có thể thu về một khoản bộn tiền nhờ hợp tác ăn ý với mọi người.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị.

Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã thể hiện khả năng làm việc giỏi giang của mình khiến cấp trên hài lòng, đem lại nhiều thành tích cho công ty. Với những đóng góp lớn lao như vậy, chuyện được thưởng nóng, tăng lương có thể coi như nằm trong tầm tay.

Với người làm kinh tế, chuyện làm ăn buôn bán khá thuận lợi, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Khi doanh thu buôn bán cứ tăng đều đặn, hãy mạnh dạn nhập thêm hàng mới, kí kết thêm các hợp đồng mới theo đúng kế hoạch. Bạn càng mạnh mẽ thử sức bản thân thì càng dễ phát tài trong tuần này.

Tuổi Tuất

 Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó. Tuần này, bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.

Bạn làm việc rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Bạn thậm chí trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Nhờ những khởi sắc trong sự nghiệp mà nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền của con giáp này.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp phát tài tuần này nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt. Lại thêm quý nhân giới thiệu cơ hội, bạn không phát tài cũng khó.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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