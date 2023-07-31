Tuần mới từ ngày 31/7 đến 6/8, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 08:44

Bước sang tuần mới chính là lúc 3 con giáp may mắn này có thể đón vận thế mới của mình. Khổ tận cam lai, họ nhận được trái ngọt xứng đáng.

Tuổi Thìn

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi trong tuần mới. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. 

Tuy nhiên, không vì vận thế lên cao mà họ được phép chủ quan. Người tuổi Thìn nên cẩn trọng trước những môi trường có sức cạnh tranh cao, điềm phá hoại từ tiểu nhân. Nếu không cẩn trọng thì sẽ dẫn tới thất bại trong gang tấc, gây tổn hại cho cả tài chính và sức khỏe

Tuần mới từ ngày 31/7 đến 6/8, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang tuần mới, con giáp tuổi Mão sẽ tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Cụ thể, họ sẽ đón nhận sự hỗ trợ của 2 cát thần Chính Ấn và Chính Quan nên vận khí lên cao hơn so với thời gian trước. Đây là cơ hội để họ được khẳng định năng lực của mình, nếu thuận lợi nắm bắt thì dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về thu nhập cá nhân. 

Tuần mới từ ngày 31/7 đến 6/8, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, bước sang tuần mới, người sinh vào năm con gà sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn. Họ sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. 

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi bước thăng tiến mới trong sự nghiệp.

Tuần mới từ ngày 31/7 đến 6/8, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp vượng vận tài lộc, xòe tay là có tiền, vận thế không ngừng lên cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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