Tuần mới từ ngày 30/5 – 5/6, bao nhiêu tinh túy may mắn đổ dồn vào 3 con giáp này, quý nhân phù trợ, tài lộc xông thẳng vào nhà, phúc khí hưng vượng

Vận khí cát lành ở nhiều phương diện giúp cho tuổi Sửu có một tuần thăng hoa rực rỡ. Trong công việc sẽ có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng. Chính vì vậy mà Sửu không gặp bất cứ khó khăn nào trên con đường thăng tiến của mình.

Sửu vốn rất chăm chỉ và luôn nỗ lực vì những mục tiêu mình đã đề ra. Mọi việc họ làm đều có mục đích, có định hướng chứ không tùy tiện. Cộng thêm chút năng khiếu hài hước, giao tiếp tốt nên đi đâu cũng chiếm được cảm tình của người khác.

Đây cũng là thời điểm vàng son của tuổi Sửu. Song hỷ lâm môn giúp cho Sửu vừa giàu tình, vừa nhiều tiền. Thêm nữa, nhờ có quý nhân luôn bên cạnh phù trợ nên Sửu làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Tiền kiếm được cũng không ít.

Tuổi Mão

Với bản tính của mình, Mão luôn chú trọng sự nghiệp và tiền bạc. Họ đặt phần lớn sức lực và chú ý lên công việc của mình. Vào thời điểm này do có được vận may tốt nên Mão có nhiều cơ hội hơn và cũng có quý nhân giúp đỡ.

Đường tài lộc của tuổi Mão hanh thông, vượng phát vô cùng. Không chỉ vậy, con giáp này còn được Thần Tài che chở nên gặp nhiều điều may mắn về tiền bạc. Chẳng hạn như đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng số. Ngoài ra, thời gian này Mão cũng có thêm những nguồn thu lớn.

Vì có quý nhân giúp đỡ đưa đường dẫn lối nên Mão có cơ hội làm giàu trong tương lai. Cuộc sống mới mở ra với rất nhiều hy vọng. Nếu Mão biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Họ không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu, lúc nào cũng thẳng thắn với lòng mình nên được nhiều người yêu quý.

Vận trình tuần này dự báo tuổi Tỵ có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. May mắn sẽ đến ngập tràn với tuổi Tỵ. Chuyện tiền bạc dễ bề chi tiêu và có thể có được nguồn tài lộc tốt trong tay.

Vì tiền bạc dồi dào nên hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời có nhiều thuận lợi. Đối với những người có lộc trời ban như người tuổi Tỵ thì nên tận dụng cơ hội để tìm đối tác làm ăn, tạo thêm nguồn thu mới cho mình.

Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhân, Tỵ còn liên tục đón tin vui tài lộc, hầu bao lúc nào cũng căng cứng.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!