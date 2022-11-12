Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022: 3 con giáp được quý nhân gõ cửa nhà, gặt hái thành công trên con đường tài vận, vận may ùng ùng kéo đến

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 22:41

3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022).

Tuổi Thìn

Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022, người tuổi Thìn sẽ tìm được định hướng vững vàng, đầy sức sáng tạo. Trước những thử thách hay nhiệm vụ khó khăn, họ đều không đầu hàng, nhất quyết làm đến cùng. Cùng với sự bền bĩ dẻo dai vốn có, họ càng kiên nhẫn làm cho được. Và nhờ những may mắn có được từ quý nhân, dù có khó khăn thế nào họ đều có thể thành công.

Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022: 3 con giáp được quý nhân gõ cửa nhà, gặt hái thành công trên con đường tài vận, vận may ùng ùng kéo đến - Ảnh 1
Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022, người tuổi Thìn sẽ tìm được định hướng vững vàng, đầy sức sáng tạo. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022 sẽ là thời điểm “đại cát đại lợi” với người cầm tinh con trâu. Bởi vì, con giáp này sẽ được sao Thiên Đức chiếu mệnh, tài phúc song hành, vận may tới tấp. Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn thuộc tuýp người dũng cảm, luôn xông pha lên phía trước, dám đối đầu với nhiều thử thách.

Với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị nên người cầm tinh con trâu không chỉ ngồi chờ thời cơ mà luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu này giúp người tuổi Sửu đạt được không ít thành công trong công việc.

Ngoài tài lộc vượng, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển theo hướng rất tích cực. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân, người đã có gia đình thì cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022, người tuổi Mão sẽ được quý nhân “đưa đường chỉ lối”. Từ đó, đường tình duyên của con giáp này sẽ vô cùng vượng; không chỉ được nhiều người theo đuổi mà tuổi Mão còn sớm tìm được “đức lang quân” cho mình.

Đối với người đã kết hôn, đời sống hôn nhân và gia đạo khá hài hòa, hầu như không xảy ra biến cố lớn. Vì vậy, các cặp vợ chồng tuổi Mão nếu có ý định sinh con trong năm Kỷ Hợi thì sẽ sớm được mãn nguyện. Bởi vì, vận khí của đứa trẻ này sẽ rất vượng, giúp gia đình trở nên hạnh phúc, mạnh khỏe, đường làm ăn cùng thêm phần thuận lợi, phát đạt.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, vớ phải khoản tiền khổng lồ, 3 con giáp càng cố gắng càng giàu sang, cơ hội đổi đời trong tầm tay.

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