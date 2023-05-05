Tuần mới từ 8/5, 3 con giáp con giáp được dự đoán có tài vận tăng vùn vụt, dễ dàng chuyển bại thành thắng, tuổi Mão đào hoa tăng mạnh

Con giáp này nên tự bảo vệ mình để tiểu nhân không có cơ hội hạ gục bản mệnh. Không nên tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ bản thân trong công việc bởi thật giả tốt xấu lẫn lộn khó phân biệt.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần diễn ra thuận lợi đủ đường. Sự nhạy bén và khả năng tiếp thu nhanh chóng giúp cho người tuổi này tạo ấn tượng tốt với cấp trên, đồng thời còn tìm được khách hàng tiềm năng để phục vụ tốt cho công việc của mình.

Vận trình tình cảm kém sắc. Người độc thân luôn lo sợ khi đứng trước các quyết định yêu đương. Trong khi đó, người đã lập gia đình có chút bất đồng nhỏ với người ấy, song sẽ mau chóng được giải quyết.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão dễ vướng phải rắc rối với người có chức có quyền. Bản mệnh cần chú ý hơn tới cách nói năng, hành xử của mình, bởi không phải lúc nào nói thẳng nói thật đã là hay. Trong một vài tình huống, bạn cần làm vừa lòng người nghe.

Người có địa vị cao cũng cần chú ý hơn tới cách cư xử của mình, đừng nghĩ rằng mình có chức có quyền thì có thể chèn ép được mọi người xung quanh. Hãy xây dựng mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Người tuổi Mão dễ nổi nóng, thường có những lời làm tổn thương đến đối phương. Vận đào hoa liên tục kéo đến.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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