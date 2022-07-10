Tuần mới từ 11-17/7/2022: 3 con giáp được 'Thần Tài kết thân' may mắn, thăng tiến cao, gặt hái được nhiều thành quả ngoài sức mong đợi

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 20:53

3 con giáp dưới đây may mắn trong đường tài lộc, công danh và tình duyên trong tuần mới.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, tuổi Ngọ khá may mắn trong những ngày tới. Đầu tuần bạn có hơi lơ là về công việc nhưng rất may sau đó đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần và gặt hái được một số thành tựu mới trong công việc của mình.

Vận tài lộc không được ổn định, tuy cũng có điềm báo phát tài nhưng nguy cơ tiêu tán cũng không ít. Con giáp này có một vài cơ hội kiếm tiền khá dễ, nhưng vẫn nên sáng suốt với các quyết định về tài chính, tuyệt đối đừng quá tin người mà mất tiền.

Người có đôi có cặp cũng đạt được bước tiến mới trên con đường tình cảm. Cả hai đều cảm nhận được tình yêu thắm thiết mà đối phương dành cho mình, có lẽ chẳng mấy chốc mà hai người về chung một nhà.

Tuần mới từ 11-17/7/2022: 3 con giáp được 'Thần Tài kết thân' may mắn, thăng tiến cao, gặt hái được nhiều thành quả ngoài sức mong đợi - Ảnh 1
Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, tuổi Ngọ khá may mắn trong những ngày tới.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp tuần mới từ 11-17/7/2022 dự đoán, đường công danh sự nghiệp tuổi Mão khá ổn. Bạn có thể tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, phát huy năng lực cá nhân và đạt được những thứ mình muốn. Tuy có khó khăn nhưng nhất định phải vượt qua được.

Khả năng thăng tiến cao tuy vậy thời gian này có thể bạn sẽ vất vả hơn trước. Con giáp này sẽ phải đi lại khá nhiều vì lý do công việc, nhưng càng đi xa lại càng gặt hái được những thành quả lớn ngoài sức mong đợi.

Nhưng hung vận khá lớn nên tuổi Mão khó giữ được tiền bạc trong tay. Tài vận trong tuần có nguy cơ hao hụt nghiêm trọng, tiền bạc vừa vào nhà đã có chuyện xảy ra khiến tuổi Mão lập tức phải chi tiền.

Vận trình tình duyên cũng rất mờ mịt, không có hi vọng nào. Người độc thân khó tìm được một nửa yêu thương cho mình, có lẽ là do định mệnh chưa tới, người bạn muốn trao gửi trái tim lại đem lòng yêu thương người khác.

 

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp thông báo có nhiều tin tốt lành và bất ngờ đến với tuổi Thìn trong tuần này. Đó có thể là tin vui về tiền bạc, công việc hay tình cảm và chắc chắn bạn sẽ có những ngày tháng rất vui vẻ hạnh phúc.

Giữa tuần là thời điểm thích hợp để có thể có quyết định đầu tư hoặc tìm cơ hội kiếm thêm thu nhập bên ngoài. Tài lộc tuần này khá tốt nên quyết định đó sẽ mang lại may mắn cho bạn. Sức khỏe tuần này ổn định, không gặp vận xui khi đi xa hay di chuyển trên đường.

Tuổi Thìn hãy tranh thủ cơ hội trong khoảng thời gian này mà đầu tư tâm sức cho công việc và việc kinh doanh buôn bán sẽ mang lại cho bạn những nguồn tài lộc bất ngờ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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