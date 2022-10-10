Tuần mới (từ 10-16/10/2022): Hưởng lộc trời ban, 3 con giáp gặp vận đổi đời, phát tài trúng lớn, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 05:30

Tuần mới (từ 10-16/10/2022) 3 con giáp này cực kì thịnh vượng mà đường công danh sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi

Tuần mới (từ 10-16/10/2022), tuổi Mùi đặc biệt may mắn về sự nghiệp và tài lộc. Vận đào hoa cũng nở rộ với những người chưa gặp được ý trung nhân.

Dưới sự phù hộ của Thần Tài và quý nhân giúp đỡ, tuổi Mùi sẽ suôn sẻ trong từng bước đi. Nhìn chung, đường làm ăn của tuổi Mùi sẽ rộng mở, làm gì cũng vượng, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa vượt bậc sau này.

Tuần mới (từ 10-16/10/2022): Hưởng lộc trời ban, 3 con giáp gặp vận đổi đời, phát tài trúng lớn, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Tuần mới (từ 10-16/10/2022), tuổi Mùi đặc biệt may mắn về sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi là chăm chỉ cần mẫn trong mọi công việc. Cũng có thể họ không tài giỏi xuất chúng nhưng họ luôn kiên nhẫn để thực hiện nhiệm vụ sếp trên giao. Vì điểm cộng này mà tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Tử vi dự báo, tuần mới (từ 10-16/10/2022), tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

Tuổi Mão

Theo tử vi, tuần mới (từ 10-16/10/2022), tuổi Mão sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Kể từ lúc này, vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ rủng tỉnh. Càng về cuối năm, cuộc sống tuổi Mão sẽ càng rực rực, có thể thực hiện được nhiều dự định đang ấp ủ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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