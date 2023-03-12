Tuần mới tới (13-19/3), lộc vàng về: 3 tuổi làm ăn bứt phá, gom bạc hốt vàng, công danh rực rỡ, đầu tư 1 lãi cả 100

Bước sang tuần mới tới đây (13-19/3), người tuổi Thân sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Nhờ trời thương xót lại được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Mùi phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Trong thời gian này chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Thân ắt kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Mão

Những người bạn tuổi Mão khi bước sang tuần mới tới đây (13-19/3) sẽ đón nhiều tin tốt lành. Sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn trước, đừng ngại đầu tư hay bắt đầu buôn bán nhỏ.

Những người sinh năm 1963, 1987 và 1999 sẽ thấy rõ hơn về vận may sự nghiệp, trong khi đó những người sinh năm 1975 dù nam hay nữ đều có vận may giàu có tốt hơn.

Tử vi có lời nhắc nhở, cuối tuần sau sẽ là lúc con giáp này có vận may kém nhất. Vào ngày này, bản mệnh dễ xảy ra tranh cãi với những người xung quanh, hãy cố gắng giữ bình tĩnh trong suy nghĩ và hành động.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một trong những con giáp phát tài trong tuần mới tới đây (13-19/3). Đường tài lộc của bạn khá rủng rỉnh. Xin chúc mừng bản mệnh! Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp bạn có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên bạn cảm thấy rất vui sướng.

Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày. Bạn đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ. Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, không ai có thể làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.