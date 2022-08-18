Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Xem ngày tốt xấu theo trực, tuần trực Kiến làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải chuẩn bị đối diện với nhiều khó khăn, thử thách do môi trường làm việc đem lại. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, khiến đủ loại sai sót xảy ra. Kiếp Tài và Tỷ Kiên khuyên bạn cần phải có thái độ khiêm tốn hơn trong mọi việc.

Việc kiếm tiền lại diễn ra khá thuận lợi, chủ yếu là vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên nhiều đơn hàng ập đến, đem lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu. Hãy cố gắng hết sức mình, đừng lơ là dù có đang giải quyết những công việc quen thuộc đi nữa.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa.

Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Với các cặp đôi, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Bạn tưởng rằng như vậy là bình thường, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này đấy. Hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn.

Tuổi Hợi

Thủy sinh Mộc cho thấy người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả thì gia đình chính là nơi chốn giúp bạn hoàn toàn thả lỏng, quên đi những áp lực do xã hội mang lại.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn nên hạ một vài tiêu chuẩn của mình xuống để cho những người thực sự quan tâm đến mình một cơ hội.

Chính Quan cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao. Sức khỏe ổn định.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo