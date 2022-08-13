Tuần mới lại đến (15/8 - 21/8), hoan hỷ đón chào, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 12:55

Nhờ thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong tuần mới này.

Tuổi Ngọ

Độc lập, bản lĩnh và có óc sáng tạo vô hạn nên người tuổi Ngọ rất đặc biệt, dễ dàng thành công. Dù thuở đầu lập nghiệp khá gian nan, khổ cực nhưng một khi đã “xuôi chèo mát mái” Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu nhanh đến chóng mặt.

Trong tuần mới này, tuổi Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, cứ thế phát huy những thế mạnh của mình. Con giáp tuổi Ngọ sẽ trúng vận thật to, của nả đầy nhà, cứ thế mà thịnh vượng đến tận vài năm sau.

Tuần mới lại đến (15/8 - 21/8), hoan hỷ đón chào, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật - Ảnh 1
Trong tuần mới này, tuổi Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, cứ thế phát huy những thế mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên Mão luôn được bề trên nâng đỡ, thần Phật chở che mà ban cho vô số may mắn trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao dù “thân cô thế cô” nhưng chẳng ai có thể ức hiếp, hãm hại Mão. Cao số, được ơn trên hộ mệnh nên càng về hậu vận Mão càng thăng hoa rực rỡ, không lo thiếu tiền.

Tuần mới đến là thời gian tam hợp với người tuổi Mão nên tình duyên, gia đạo và tài vận của họ đều viên mãn như ý. Đặc biệt, nhờ được ơn trên soi chiếu Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ có thể chỉ sau một đêm.

Tuần mới lại đến (15/8 - 21/8), hoan hỷ đón chào, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật - Ảnh 2
Tuần mới đến là thời gian tam hợp với người tuổi Mão nên tình duyên, gia đạo và tài vận của họ đều viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất có trách nhiệm trong công việc. Dám nhận sai, dám nhìn thẳng vào những thất bại để đi lên chính là bài học giúp Thân có được thành công trong sự nghiệp, được nhiều người nể trọng.

Được thần tài gõ cửa liên tục nên con giáp tuổi Thân sẽ trải qua một tuần mới phát tài phát lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tình tiền như ý là vận mệnh trời đã định sẵn cho họ. Hãy nắm ngay cơ hội này để làm giàu nhanh chóng, mua ngay biệt thự xe sang liền tay.

Tuần mới lại đến (15/8 - 21/8), hoan hỷ đón chào, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật - Ảnh 3
Được thần tài gõ cửa liên tục nên con giáp tuổi Thân sẽ trải qua một tuần mới phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Tử vi dự đoán, vào đúng ngày 8/8/2022, những con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, có cơ hội trở thành đại gia, tiền của tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi ngày mai con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày 12/8

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng