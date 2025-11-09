Tuần mới đến (10/11 - 16/11), 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, thay thời đổi vận mệnh, ngồi yên tiền tự động đổ về túi, trăm sự đều suôn sẻ

Tuần mới đến (10/11 - 16/11), Thiên Ấn nói rằng trong con mắt người đối diện bạn luôn nở một nụ cười lạc quan, ăn nói dứt khoát, dễ nghe. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ, bạn và những người đồng nghiệp mới dần thu hẹp khoảng cách với nhau.

Tam Hợp cũng giúp Mùi cực may mắn trong đường tài vận khi mà cơ hội kiếm tiền đang đến rất gần với bạn. Mùi là người trân trọng đồng tiền lại không đua đòi nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền để lo cho bản thân lúc ốm đau. Con giáp này rất hiểu chuyện và thương cha mẹ, luôn tính toán hết mức có thể để cha mẹ không phải lo cho mình.

Tuần mới đến (10/11 - 16/11), nhờ có Tam Hội mà tuổi Thân nhận ra ý nghĩa của hạnh phúc đang hiện hữu. Ví dụ như hiện tại gia đình là nguồn động viên lớn lao và quan trọng giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Chính Tài giúp sức nên tuổi Thân được thể hiện kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời trong việc kinh doanh của mình. Do đó, bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu tài chính bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Giai đoạn bạn bớt đi được những lo lắng vì bạn đã tìm lại được sự cân bằng khi hiểu chính bản thân mình hơn ai hết. Khi mục tiêu rõ ràng, bạn chậm rãi từng bước mà thực hiện, không so sánh bản thân mình với bất cứ ai.

Con giáp tuổi Tuất

Tuần mới đến (10/11 - 16/11), Chính Quan xuất hiện, người tuổi Tuất được nhắc nhở không nên chỉ mơ mộng về thành công mà còn cần hành động để hiện thực hóa mục tiêu. Sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng nhờ vào sự chăm chỉ. Tuy nhiên, hãy tập trung vào một vài mục tiêu chính thay vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Vận trình tài lộc có phần bất ổn. Các khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình vẫn tương đối lớn, bạn cần phải chi tiêu cho mọi mặt. Tốc độ kiếm tiền dường như không nhanh bằng tốc độ tiêu tiền. Bạn nên lập một kế hoạch chi tiêu cụ thể và hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết.

