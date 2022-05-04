Tuần mới (9-15/5), có 3 con giáp đụng độ Cát Tinh, rước vận may về nhà, chất vali tiền đầy tủ, hút tài lộc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 19:29

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, tài lộc đầy đủ trong tuần mới nhé!

Tuần mới (9-15/5), có 3 con giáp đụng độ Cát Tinh, rước vận may về nhà, chất vali tiền đầy tủ, hút tài lộc đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Thìn. Tuần này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, dù thành công đến mức nào cũng đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Với người đã lập gia đình, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

Tuổi Ngọ

Có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần. Bản mệnh ăn nói khéo léo, có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, thậm chí có người còn gặp được quý nhân.

Công việc của những bạn làm sale, buôn bán, truyền thông hay có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, bản mệnh càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính thì càng được nhiều người ủng hộ, đối tác đánh giá cao tác phong làm việc.

Để kiếm được khoản tiền dư dả thì con giáp này có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh thì cũng đều nhận được một khoản đền đáp công sức lao động xứng đáng.

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Tuất

Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Hơn nữa, bạn còn có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Khi thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức đến, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt nhé.

Tài chính cũng khởi sắc không kém cạnh, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi của bạn. Người làm ăn kinh doanh nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt.

Mặt tình cảm, con giáp may mắn tuần này sẽ được bạn bè hay người thân giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình. Bạn nên cởi mở hơn và thử tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi rất có thể nửa kia của bạn sẽ nằm trong số đó đấy.

Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thấu hiểu nhau nên hạn chế được nhiều tranh cãi. Vì có tiếng nói chung trong nhiều việc nên bầu không khí gia đình lúc nào cũng hài hòa, đầm ấm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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