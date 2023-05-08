Tuần mới (8/5-14/5), Thần Tài chạm ngõ, 3 con giáp phú quý như 'nhặt được vàng ròng', công danh rực rỡ, nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 07:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây phú quý như 'nhặt được vàng ròng', công danh rực rỡ, nhập hội đại gia bạc tỷ vào tuần mới.

Tuổi Dần

Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của người tuổi Dần cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì con giáp may mắn này vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ. Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì khoảng thời gian tới sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Với người đã lập gia đình, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

Tuần mới (8/5-14/5), Thần Tài chạm ngõ, 3 con giáp phú quý như 'nhặt được vàng ròng', công danh rực rỡ, nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của người tuổi Dần cứ thế chảy vào túi không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài, khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

Tuần mới (8/5-14/5), Thần Tài chạm ngõ, 3 con giáp phú quý như 'nhặt được vàng ròng', công danh rực rỡ, nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Người tuổi Mùi là con giáp phát tài, khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tài vận và tình duyên của người ruổi Tuất sẽ có sự chuyển biến lớn. Bởi vì được quý nhân soi chiếu nên vận đen được hóa giải, bạn sẽ được may mắn và sự nghiệp khởi sắc. Do đó, bạn cần biết tận dụng sự may mắn này để thực hiện những dự định mà bản thân chưa làm được.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

Tuần mới (8/5-14/5), Thần Tài chạm ngõ, 3 con giáp phú quý như 'nhặt được vàng ròng', công danh rực rỡ, nhập hội đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Tài vận và tình duyên của người ruổi Tuất sẽ có sự chuyển biến lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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