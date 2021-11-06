Tuần mới (8/11 - 14/11), có 4 con giáp tài lộc cực vượng, cơ may kiếm tiền ào ạt, các khoản thu nhập đều trên đà tăng tiến

Tâm linh - Tử vi 06/11/2021 07:00

Thần tài lộc sẽ gọi tên 4 con giáp nào?

Tuổi Hợi

Mọi việc diễn ra trong tuần này có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi, phát triển nhanh chóng trong công việc, thu được vô số kết quả tốt. Tài vận đại vượng phát, thu nhập dồi dào, nên nắm bắt cơ hội đầu tư. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc.

Tuần mới (8/11 - 14/11), có 4 con giáp tài lộc cực vượng, cơ may kiếm tiền ào ạt, các khoản thu nhập đều trên đà tăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bản mệnh có thể thoải mái làm những việc mình muốn bằng chính số tiền mình đã làm ra được. Song chớ vì vậy mà chủ quan, đặc biệt là các kế hoạch đầu tư cần tính toán cho thật kĩ càng. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền. 

Cát tinh trợ nhân duyên nhập cục, đào hoa vẽ lối giúp người độc thân sớm có cơ hội gặp gỡ những người khác phái có khả năng kết đôi với mình. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò lý tưởng chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi.

Tuổi Mão

Tuần này, tuổi Mão được cát tinh trợ mệnh nên mọi chuyện rất rực rỡ, có nhiều tiềm năng phát triển. Điểm nổi bật lớn trong tử vi tuần mới của tuổi Mão có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc rực rỡ ở cuối tuần. Tài tinh xuất hiện tới tấp, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến.

Ngay từ đầu tuần, vận trình tài lộc của người tuổi Mão đã phát triển hanh thông, bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu. Người làm đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư triển vọng trước đó. Thậm chí, số tiền kiếm được còn nhiều hơn số tiền ban đầu rất nhiều lần, khiến bạn vô cùng bất ngờ và sung sướng. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng quy mô, nhận được tiền lời lãi đều đều từ những mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Thậm chí, đôi bên còn có thể hợp tác để làm ăn lớn hơn.

Tuần mới (8/11 - 14/11), có 4 con giáp tài lộc cực vượng, cơ may kiếm tiền ào ạt, các khoản thu nhập đều trên đà tăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, nếu con giáp này biết dung hòa các mối quan hệ, cuộc sống gia đình cũng như tình cảm vợ chồng cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Người độc thân cần dành thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài nhiều hơn để tạo ấn tượng mạnh với người mình thầm mến nếu như muốn nhanh chóng chinh phục trái tim đối phương.

Tuổi Mùi

Tuần này, tuổi Mùi có thể gặt hái được nhiều thành quả trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, thương trường như chiến trường, việc kinh doanh cũng giống như một canh bạc, có lúc dựa vào thực lực, nhưng cũng có khi là sự may mắn. Dù thế nào, con giáp này cũng đừng nên nản lòng thoái chí, cứ kiên trì rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ưu điểm của người tuổi Mùi là có những suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng tràn đầy hứng khởi, sáng tạo. Khoảng thời gian tới đây, bản mệnh có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai. 

Cát tinh hiện diện hỗ trợ cho con giáp này trong chuyện tình cảm. Nhân duyên tốt đẹp, có một số điều dù con giáp này không trông đợi nhiều nhưng nay đã xảy ra. Những ai độc thân cũng sớm sẽ có thêm niềm vui mới cho mình trong thời gian này. Còn với những người đã có nửa kia, thì hãy nhớ dành thời gian để bồi đắp tình cảm thêm mặn nồng, thắm thiết nhé. 

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng tuần mới, vận trình của tuổi Tuất thuận lợi, có nhiều cơ hội tận thu. Ngay từ đầu tuần, tài lộc đã cực vượng, con giáp này nhanh chóng tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội và thu về nguồn lợi đáng kể. Càng về cuối tuần, vận trình của con giáp này càng thêm phần suôn sẻ khi được cát tinh chỉ lối dẫn đường. 

Tuần mới (8/11 - 14/11), có 4 con giáp tài lộc cực vượng, cơ may kiếm tiền ào ạt, các khoản thu nhập đều trên đà tăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên hung tinh xuất hiện, cảnh báo con giáp này không nên xuất hành xa trong tuần này, có điềm báo xui xẻo gần kề. Tuổi Tuất nên hạn chế những chuyến đi xa không cần thiết để bảo đảm sự an nguy cho chính bản thân mình.

May mắn là chuyện tình cảm của con giáp này không có nhiều biến động trong thời điểm này. Các cặp đôi cần chú ý hâm nóng tình cảm vợ chồng, đồng thời dành thời gian để chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, không nên quá chú tâm cho công việc hoặc sở thích của riêng mình mà vô tình tạo ra khoảng cách.

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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