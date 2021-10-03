Tuần mới (4-10/10), 3 con giáp này đến lúc bỏ lại lo âu, thời gian tới tìm được cơ hội đổi đời, tình - tiền đều khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2021 07:00

Đối với 3 con giáp sau, trong tuần mới, cuộc sống sẽ có nhiều điều mới mẻ, tình tiền cũng chuyển biến tích cực.

Tuổi Mùi

Tuần mới, tuổi Mùi làm bất cứ việc gì cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì vận may đang khởi sắc, nếu như may mắn tìm được cơ hội đổi đời thì phải nắm thật chặt, có khi bạn sẽ thăng hoa viên mãn. Trời sinh tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó, biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự phú quý cho bản thân mình. Trong cuộc sống, tuổi Mùi sống khá điềm đạm, họ không hấp tấp vội vã, họ tâm niệm bước đi càng chậm thì sẽ càng chắc, chỉ cần giữ vững tinh thần thì sỏi đá cũng thành cơm.

Tử vi học có nói, tuần mới, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Từ đầu tháng 10, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, đến giữa tháng họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cuộc sống khó khăn có nhiều cải thiện, từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ tìm gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, tìm kiếm hướng phát triển vượt trội.

Tuổi Tý 

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, luôn sống độc lập, biết kiếm tiền và có khả năng quản lý tài chính tuyệt vời. Nếu ai đó được sống cùng người tuổi Tý thì không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, bởi lẽ họ sinh ra đã trở thành bùa hộ mệnh cho những người xung quanh. Tuổi Tý không chỉ tài giỏi, tự mình xây dựng sự nghiệp riêng mà còn biết chăm sóc gia đình chu đáo, luôn biết nhìn xa trông rộng và hy vọng xây dựng mọi thứ viên mãn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến đổi tích cực, mặc dù trước đó họ đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Cũng như bao lần, người tuổi Tý luôn chuẩn bị tâm thế đối mặt với sóng gió, nên cuộc sống dù chông gai đến mấy cũng không khiến họ gục ngã. 3 tháng cuối năm, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đặc biệt là công việc và mọi kế hoạch xung quanh đều diễn ra suôn sẻ, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu phát tài.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn tham vọng và cố gắng nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Người tuổi Dần không bao giờ muốn thua kém bất cứ ai, nếu như họ không thành công như bao người thì ít nhất cũng phải xây dựng được cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, cuối năm 2021, cuộc sống tuổi Dần sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, bước sang tuần mới, tuổi Dần sẽ chính thức bước vào giai đoạn khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, bên cạnh đó vận may của tuổi Dần bắt đầu được cải thiện đáng kể. Từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận đều có khởi sắc, cuối năm 2021 nếu như không giàu có như mong muốn thì cũng hóa giải những chuyện xui xẻo, tìm được cơ hội thăng hoa, năm 2022 có khả năng đổi đời. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

MAY MẮN tề tựu tuần mới (4-10/10), top 3 con giáp không có gì ngoài ĐIỀU KIỆN, một tay ôm hết lộc trời ban

MAY MẮN tề tựu tuần mới (4-10/10), top 3 con giáp không có gì ngoài ĐIỀU KIỆN, một tay ôm hết lộc trời ban

Dưới đây là những con giáp may mắn không có gì ngoài tiền, quyền lực ngút trời trong tuần mới, bạn sẽ không còn phải sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại mình.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp coi trọng sự nghiệp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 56 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch