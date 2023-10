Tuần mới (4-10/10), 3 con giáp này đến lúc bỏ lại lo âu, thời gian tới tìm được cơ hội đổi đời, tình - tiền đều khởi sắc

Tuổi Mùi

Tuần mới, tuổi Mùi làm bất cứ việc gì cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì vận may đang khởi sắc, nếu như may mắn tìm được cơ hội đổi đời thì phải nắm thật chặt, có khi bạn sẽ thăng hoa viên mãn. Trời sinh tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó, biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.