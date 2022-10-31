Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh cảm giác vui vẻ khi bạn được ở đúng nơi mình cần ở, được làm công việc yêu thích và có nhiều người quý mến… Thực ra là vì hôm nay bạn có góc nhìn lạc quan hơn và cảm thấy trân trọng cuộc sống cùng may mắn mình đang có mà thôi.

Tuần mới 31/10 - 6/11 tuổi Tý đã có nhiều may mắn về chuyện tiền nong nhưng vẫn không được bất cẩn một giây phút nào. Bạn phải đề cao cảnh giác vì có như thế mới đảm bảo được tiền bạc, cần phải giải quyết vấn đề về tài chính với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Dậu là một trong 3 con giáp gặp may mắn trong tuần này, nhờ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng có người giúp đỡ. Bạn là người linh hoạt nên có thể biến khó khăn thành cơ hội khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin và sự tự tin của bản thân cho những kế hoạch sáng tạo sắp tới, thời điểm này việc buôn bán của những người làm kinh doanh rất vượng.

Phương diện tình cảm thuận buồm xuôi gió, những người độc thân đón nhận tín hiệu tích cực đến từ người bản thân đã "thầm thương trộm nhớ" từ lâu.

Tuổi Ngọ

Tuần mới 31/10 - 6/11 cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Công việc bận rộn cũng khiến cho con giáp này không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Hôm nay còn là ngày Hỏa khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.