Tuần mới (26/9 - 2/10), những con giáp này cực kỳ may mắn, hãy tranh thủ nắm lấy cơ hội này để đổi vận.

Tuổi Dậu Tử vi thất rằng, bắt đầu tuần mới là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội tỏa sáng để thăng quan tiến chức, lên lương lên lộc. Những người tuổi Dậu đang làm ăn riêng, hoặc có liên quan tới công việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tuần mới (26/9 - 2/10), do dược Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, nên người tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc trong những năm tới nữa.

Tử vi thất rằng, bắt đầu tuần mới là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Ảnh minh họa Tuổi Mùi Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất thì phải nói đến Mùi. Tuần mới (26/9 - 2/10), được dự đoán là năm ‘đại lợi’ của những người tuổi Mùi. Họ là những người được Thần Tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn khi tham gia xổ số. Tuần mới, công việc kinh doanh của người tuổi Mùi tiến triển triển vô cùng thuận lợi. Các dự án kinh doanh của bạn đều thuận buồm xuôi gió, mặt hàng bạn rao bán luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”. Ngoài ra, bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nên không lo gì thiếu vốn làm ăn, kinh doanh. Đây sẽ là khởi đầu cho công việc làm ăn thuận lợi, phát đạt cuối năm nay của người tuổi Mùi.

Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất thì phải nói đến Mùi. Ảnh minh họa Tuổi Thìn Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ. Những người tuổi Thìn là người lạc quan nhưng rất cầu tiến nên trong tương lai sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp. Nhất là khi bước qua tuần mới (26/9 - 2/10), cuộc sống sẽ trở nên sung túc, viên mãn hơn. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thìn trong thời gian tới sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, tuổi Thìn sẽ không mất nhiều thời gian để sống một cuộc sống như cá trong nước. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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