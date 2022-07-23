Tuần mới (25 - 31/7), TOP 3 con giáp tranh hết tinh tú, phủi sạch vận đen, choáng váng vì đếm nhiều tiền, tha hồ mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 09:30

Những con giáp may mắn này chỉ cần búng tay một cái tiền đổ về ngập nhà tha hồ vẫy vùng, đặc biệt không còn khổ vì tình trong tuần mới tới.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong tuần mới tới đây nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Trong thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm những hợp đồng lớn mà tuổi Mão tích lũy được một khoản tiền lớn.

Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Mão còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm. Tuổi Mão sẽ gặp niềm vui không ngừng trong cuộc sống, vạn sự tốt lành vây quanh, tình yêu hạnh phúc sẽ viên mãn.

Tuần mới (25 - 31/7), TOP 3 con giáp tranh hết tinh tú, phủi sạch vận đen, choáng váng vì đếm nhiều tiền, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 1
Tuổi Mão được Phúc tinh chiếu mệnh trong tuần mới tới đây nên tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ thông minh, hóm hỉnh và tinh ranh. Tỵ là con giáp không thích tuân theo quy tắc, thích nghiên cứu và đổi mới, năng nổ hơn trong công việc và dũng cảm tạo ra những tầm cao mới, thái độ và phong cách làm cho con giáp này trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Theo tử vi tuần mới dự đoán, người tuổi Thân sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Tuần mới (25 - 31/7), TOP 3 con giáp tranh hết tinh tú, phủi sạch vận đen, choáng váng vì đếm nhiều tiền, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới dự đoán, người tuổi Thân sẽ không thiếu vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Dần đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng Dần vẫn có thể vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân. Tử vi cho biết, trong tuần mới, con giáp giàu sang tuổi Dần sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Dần.

Đặc biệt, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong thời gian này, tuổi Dần sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Dần.

Tuần mới (25 - 31/7), TOP 3 con giáp tranh hết tinh tú, phủi sạch vận đen, choáng váng vì đếm nhiều tiền, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong tuần mới, con giáp giàu sang tuổi Dần sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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