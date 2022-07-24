Tuần mới (23-24/7/2022), con giáp nào bỗng nhiên phát tài, vận trình tài lộc 'sáng như sao'?

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 21:00

Tuần mới điều gì mới sẽ đến với những con giáp đặc biệt dưới đây?

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương.

Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Tuần mới (23-24/7/2022), con giáp nào bỗng nhiên phát tài, vận trình tài lộc 'sáng như sao'? - Ảnh 1
Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tuần này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Với các cặp đôi, quan hệ của đôi bên khá ổn định. Bạn có thể sắp xếp thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc với đối phương, tin rằng hai người sẽ có thêm nhiều kỉ niệm khó quên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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