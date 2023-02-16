Tuần mới (20/2 - 26/2): Ghen tỵ với 3 cung hoàng đạo đỏ cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên hương, tình duyên khởi sắc

Những bạn đang đi làm sẽ phải giải quyết nhiều công việc liên quan tới xử lý văn bản hơn vào tuần tới, chỉ cần cẩn thận và kiên nhẫn là xong việc sớm. Thêm vào đó, Song Tử thân thiện, vui tính nên sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, công việc tưởng chừng khó khăn cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Vận trình học tập của Song Tử trong tuần tới nhìn chung khá tốt, với sự nỗ lực trong thời gian qua, điểm số từng môn học cũng được cải thiện đáng kể.



Song Tử sẽ được thầy cô bổ nhiệm lên làm một chức mới ở trong lớp, câu lạc bộ hoặc đạt điểm cao trong bài thi nào đó, chúc mừng bạn nhé.

Ma Kết





Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bạn đã quen với công việc của mình và dường như họ rất thuận lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.



Đôi khi các biến cố xảy ra là để kiểm tra được khả năng ứng biến của bạn, giúp bạn có được cơ hội ghi điểm trong mắt của mọi người xung quanh đấy.

Tuần tới bạn sẽ thi đậu dễ dàng nhưng cách bạn vận dụng kiến thức vào bài thi chưa thực sự tốt. Thật may là Ma Kết sẽ trở nên chăm chỉ hơn khi phải giải quyết các bài tập nâng cao, nhờ vậy mà kiến thức của bạn sẽ trở nên vững vàng hơn hẳn.

Cự Giải





Các bạn có thể duy trì đà phát triển và nhận được nhiệm vụ mới từ lãnh đạo. Bạn cứ nhìn vào thực tế cuộc sống hơn nữa, bạn sẽ nhận ra những điều đẹp đẽ thực sự tồn tại chứ không chỉ trong mơ.



Chòm sao này cũng sẽ cần thay đổi thái độ và học cách suy nghĩ, hành động trước khi quyết định thực hiện để công việc may mắn hơn.

Vận trình học tập khá tốt, tuần sau bạn có thể học theo hình thức học nhóm, nó sẽ khiến bạn cảm thấy hiệu quả gấp đôi so với công sức mình bỏ ra.

Không chỉ là cung hoàng đạo may mắn công việc tuần mới, trong học tập Cua nhỏ còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè hoặc anh chị trong nhà để giải những bài tập khó.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm