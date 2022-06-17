Tuần mới (20-26/6), vận hạn xui rủi được hóa giải, 3 con giáp rộng cửa nghênh đón tài tinh, cơ may chuyển mình thành phượng hoàng chẳng còn xa

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 10:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang tuần mới, 3 con giáp may mắn này sẽ hóa giải được vận hạn xui rủi, thần Tài ghé chơi, ban phát lộc lá triền miên.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính tình hiền lành, đôn hậu, đặc biệt con giáp này cũng rất trung hậu, thật thà. Khi thấy ai gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Nhờ những đức tính hiếm có trên mà sang tuần mới, con giáp may mắn tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió.

Chỉ cần bản mệnh tiếp tục nỗ lực thì mọi khó khăn đã có thể giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Sửu tuy bề ngoài mạnh mẽ, nóng nảy nhưng tính họ hay thương người và giàu lòng trắc ẩn. Thời gian này, bản mệnh có tài vận vượng phát, phúc lộc tràn trề. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên tài khí tăng lên nhanh chóng.

Tuần mới (20-26/6), vận hạn xui rủi được hóa giải, 3 con giáp rộng cửa nghênh đón tài tinh, cơ may chuyển mình thành phượng hoàng chẳng còn xa - Ảnh 1
Nhờ những đức tính hiếm có trên mà sang tuần mới, con giáp may mắn tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên được nhiều người yêu mến, có quý nhân phù trợ, luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi không quá lo lắng về vật chất. Họ luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, cuộc sống càng ngày càng viên mãn.

Tử vi học nói rằng, sang tuần mới này, vận may của Hợi sẽ lội ngược dòng. Bản mệnh sẽ cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi, từ sự nghiệp đến tình duyên. Con giáp này còn cơ cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ, tăng thêm thu nhập. Đến cuối năm, tuổi Hợi có thể hưởng cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuần mới (20-26/6), vận hạn xui rủi được hóa giải, 3 con giáp rộng cửa nghênh đón tài tinh, cơ may chuyển mình thành phượng hoàng chẳng còn xa - Ảnh 2
Tử vi học nói rằng, sang tuần mới này, vận may của Hợi sẽ lội ngược dòng. Bản mệnh sẽ cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi, từ sự nghiệp đến tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Tuần mới tới, nhờ những nỗ lực suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến lúc tuổi Tuất nhận được quả ngọt. Công việc làm ăn của bản mệnh tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn trước rất nhiều. Nếu là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội thì việc bạn có được hợp đồng lợi nhuận cao trong tháng này là hoàn toàn có thể.

Tuần mới (20-26/6), vận hạn xui rủi được hóa giải, 3 con giáp rộng cửa nghênh đón tài tinh, cơ may chuyển mình thành phượng hoàng chẳng còn xa - Ảnh 3
Tuần mới tới, nhờ những nỗ lực suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến lúc tuổi Tuất nhận được quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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