Tuần mới 20/06 - 27/06: Vạn điều lành, ngàn điều may tới với 3 con giáp may mắn, công danh, sự nghiệp viên mãn, hạnh phúc bước sang trang mới,ngập tràn niềm vui

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong tuần này có trắc trở nhưng cũng có ngọt ngào. Thời điểm đầu tuần, do Thương Quan cũng như Kiếp Tài và Tỷ Kiên tác động, bạn dễ bị cô lập vì mâu thuẫn với cấp trên, tranh chấp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu con đường bạn đang đi là đúng đắn thì đến cuối tuần, mọi người sẽ phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa.

Về tình cảm, nam nữ độc thân có vận đào hoa vượng, có cơ hội được người lớn tuổi giới thiệu đối tượng phù hợp hoặc gặp nhau thông qua các hoạt động nhóm; người có gia đình cần tránh vướng vào những chuyện tình cảm không rõ ràng hoặc tình huống không rõ ràng.

May mắn là chuyện kiếm tiền lại tiến triển khá thuận lợi. Công lao của bạn đã được đền đáp xứng đáng, đặc biệt nếu bạn là người làm ăn kinh doanh. Những quyết sách đúng đắn giúp bạn đem về khoản tiền lớn không chỉ cho bản thân mà là cả tập thể.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để người tuổi Thân khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện kinh doanh khởi sắc đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Cuối cùng thì bạn cũng đã đón đầu được xu thế nên khách hàng đổ về tấp nập, các đơn hàng nhiều lên trông thấy. Thời gian nghỉ ngơi của bạn phải giảm bớt, nhưng đổi lại bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Về tình cảm, người đã kết hôn tình duyên ổn định, người độc thân có vận đào hoa tốt hơn.Thái Âm sẽ giúp người độc thân phát triển được nhân duyên tốt lành. Bạn được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bản mệnh nên mở lòng trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng vào cuối tuần, khi bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Bạn buôn bán trung thực nên nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ai mua hàng của bạn cũng sẽ muốn quay lại vào tuần sau.

Đào hoa vượng nhất, người độc thân nên tích cực tham gia các cuộc tụ tập xã giao. Người đã kết hôn thì tình cảm bền chặt, người độc thân nhìn chung đào hoa.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo