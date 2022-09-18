Tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp leo lên 'cành vàng hái bạc', tài lộc kéo đến, phúc phận sâu dày, sống đời sung túc, phủ phê

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 20:37

Tuần mới (19/9 - 25/9) cũng là lúc 3 con giáp này kết thúc vận xui, bắt đầu cuộc sống nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Dậu

Tuần mới (19/9 - 25/9), người tuổi Dậu sẽ có sao chiếu mệnh chủ về đào hoa, nhân duyên khá vượng, vận may về tình cảm rất đáng mong đợi. Thời gian này là những dịp để bạn tích cực tìm kiếm đối tác phù hợp với công việc của mình. Và biết đâu đấy, bạn cũng có thể bất ngờ kết đôi với một người thú vị.

Nếu con giáp này có thể tích cực tham gia vào các cuộc tụ họp và hoạt động xã giao trong tuần này, sức quyến rũ và sự tự tin cá nhân của người tuổi Dậu có thể được cải thiện đáng kể. Người độc thân có thể chủ động theo đuổi người mình thích khi có cơ hội gặp được, khả năng cao sẽ sớm thoát khỏi cảnh độc thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đừng chỉ vùi đầu vào làm việc bất kể thời gian. Bệnh nhẹ hay trở nặng là tuỳ vào mỗi người nên hãy dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho cơ thể của mình. Ngoài sức khoẻ ra, mọi chuyện khác với bạn đều khá nhẹ nhàng và suôn sẻ nhất định.

Tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp leo lên 'cành vàng hái bạc', tài lộc kéo đến, phúc phận sâu dày, sống đời sung túc, phủ phê - Ảnh 1
Tuần mới (19/9 - 25/9), người tuổi Dậu sẽ có sao chiếu mệnh chủ về đào hoa, nhân duyên khá vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Thân thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành vào giai đoạn trung niên. Bản chất tuổi Thân là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ.

Tử vi học có nói, trong tuần mới (19/9 - 25/9), tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Cụ thể, trong 7 ngày tới, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi.

Người tuổi Thân không mong đợi nhiều nhưng những ngày tuần mới tới đây họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

Tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp leo lên 'cành vàng hái bạc', tài lộc kéo đến, phúc phận sâu dày, sống đời sung túc, phủ phê - Ảnh 2
Trong tuần mới (19/9 - 25/9), tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Tuần mới (19/9 - 25/9) cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Trong tuần mới, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp leo lên 'cành vàng hái bạc', tài lộc kéo đến, phúc phận sâu dày, sống đời sung túc, phủ phê - Ảnh 3
Trong tuần mới, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đồng hồ điểm 00:00 đêm nay (19/9), những con giáp có vận tài lộc chói chang, tiền của vượng phát, vận thế khai thông, quan lộ rộng mở

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