Tuần mới (19-25/9/2022), 1 con giáp xui xẻo, 2 con giáp trúng độc đắc là ai?

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 23:37

Tuần mới cùng đón xem các con giáp dưới đây may mắn hay xui xẻo nhé!

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào trong tuần này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

 

Đáng lưu ý là nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Thời điểm này, bạn đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng.

 

Tất nhiên, quá trình kiếm tiền chẳng phải khi nào cũng dễ dàng. Đôi lúc sẽ có những kẻ xấu tung tin giăng bẫy, nhưng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

Tuổi Thìn

Tuần mới dự báo có nhiều khó khăn đòi hòi con giáp tuổi Thìn cần bình tĩnh, nếu bạn cứ làm rối lên thì không thể nào tỉnh táo để tìm ra giải pháp được. Bạn cũng không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, nếu cần thì bạn nên đi hỏi thêm những người có kinh nghiệm nhé.

Tuần mới (19-25/9/2022), 1 con giáp xui xẻo, 2 con giáp trúng độc đắc là ai? - Ảnh 1
Người tuổi Thìn cần điều chỉnh cảm xúc kịp thời của mình, đồng thời giữ thái độ lạc quan và tích cực trong công việc để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại trong công việc.

Trên phương diện tình duyên, những tình cảm chớm nở như một cơn mưa rào ập tới và đột ngột chấm dứt có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Bạn không nên nuôi hi vọng quá nhiều, tránh thất vọng nhiều, chẳng điều gì có thể đảm bảo một người sẽ mãi ở bên bạn cả.

Vận trình tài lộc trở nên kém sắc. Nguồn tài chính giảm sút đáng kể do con giáp này đưa ra những quyết định sai lầm trong việc đầu tư, kinh doanh.

Tuổi Mão

 

Tuần mới là một tuần hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài che chở.

 

Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao là điều nằm trong tầm tay của bạn.

 

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy chú ý tham khảo tin tức và ý kiến của mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi khác phù hợp hơn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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