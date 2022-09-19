Tuần mới (19-25/09/2022), con giáp nào có chuyển biến cực kì xấu, hung vận khá lớn?

Người tuổi Sửu gặp phải nhiều điều xui xẻo hơn là may mắn trong tuần này. Mọi phương diện cuộc sống đều khá ảm đạm, vì thế mà bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện.

Trên phương diện tài lộc, con giáp xui xẻo tuần này cần cẩn trọng, chớ khoe khoang quá nhiều số tiền mà mình đang có trong tay, nếu không dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu, bị lừa gạt gây hao tài tốn của. Mặt tình cảm có chút trục trặc, bạn nên chú ý khi trò chuyện, trao đổi với mọi người, đừng gây ra tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Công việc trong những ngày đầu tuần khá suôn sẻ, bạn khéo ăn khéo nói lại chăm chỉ làm việc nên thành tích chẳng thua kém ai. Tuy nhiên, cuối tuần công việc sẽ có trục trặc, nếu bạn chủ quan thì dễ vướng phải rắc rối khó lòng khắc phục.

Ngoài ra, gia đình bạn có thể sẽ gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, vì thế mọi người nên kiểm tra sức khỏe ngay khi phát hiện ra cơ thể có vấn đề. Những người phải đi xa trong tuần này chú ý tuân thủ luật giao thông để tránh va chạm.

Tuổi Hợi

Thiên Cẩu hung tinh gây ra những vấn đề bất lợi cho sức khỏe của người tuổi Hợi. Một số dấu hiệu cho thấy bệnh cũ thường xuyên tái phát. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ vì tiếc tiền mà bỏ mặc cơ thể của mình. Có sức khỏe thì sẽ làm ra tiền thôi. Đừng quá lo lắng và tự đặt nặng quá nhiều áp lực.

Hung vận đang khá lớn còn cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của con giáp này. Bạn có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến ngay trước mắt của mình vì bị kẻ tiểu nhân buông lời đơm đặt, làm giảm uy tín của bản mệnh với cấp trên. Con giáp này cần phải tỉnh táo, vững tin để vượt qua những khó khăn, đừng để bản thân bị ảnh hưởng.

Nhìn chung bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong khoảng thời gian này. Đường tình duyên cũng vô cùng kém sắc, bản mệnh và đối phương dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến rạn nứt về tình cảm.

Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi vì chuyện tiền bạc, con cái. Nếu không nhanh chóng hòa giải mà cứ để cho mâu thuẫn không ngừng leo thang thì có thể tình cảm đôi bên sẽ bị sứt mẻ ít nhiều. Có những chuyện cần phải nhẫn nhịn, chớ để cho cái tôi dẫn dắt lý trí mà hành động thiếu suy nghĩ.

Tuổi Tị

Vận trình tuần mới của tuổi Tị bị đe dọa bởi hung tinh Ngũ Quỷ. Tiểu nhân quấy phá có thể khiến bạn không cách nào yên ổn làm ăn. Sức khỏe cũng hao hụt phần nhiều, tốt nhất bạn nên chăm lo cho bản thân trước khi lo hộ người khác.

Xét về công danh sự nghiệp của tuổi Tị, bước sang tuần mới này cũng không có nhiều thay đổi, điều đáng lo nhất là những trục trặc bất ngờ xảy ra. Dường như con giáp này đang đánh mất sự tập trung vốn có, vì thế bạn cần chỉnh đốn lại ngay.

Về phương diện tài lộc, tiền bạc có vào túi con giáp xui xẻo tuần này nhưng khó nắm giữ. Đầu tuần bạn có thể kiếm được ít nhiều nhưng càng về sau khách hàng càng vãn dần, không khởi sắc như trước. Khoảng thời gian cuối tuần, đôi khi có rắc rối xảy ra, bản mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được.

Một điều đáng lưu tâm khác là bạn cần phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Những gia đình có người đau ốm lâu ngày cũng nên chú ý, ai có bệnh thì vái tứ phương, không nên phó mặc cho số phận.

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