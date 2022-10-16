Tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp được Thần Tài thả trúng hủ vàng, tha hồ gom tiền tích của, tiền trải rộng khắp, vận mệnh tỏa sáng như kim cương

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 09:58

Đối với 3 con giáp này, trong tuần mới sang, vận may đang chuyển giao, không chỉ sự nghiệp mà tài vận tình cảm cũng thăng hoa.

Tuổi Dậu 

Trong cuộc sống, tuổi Dậu không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, mọi thử thách trong cuộc đời đều là cơ hội và bài học quý giá giúp tuổi Dậu gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Thời gian qua, tuổi Dậu ngỡ rằng cuộc sống sẽ giậm chân tại chỗ, không thể có khởi sắc nhưng bước sang tuần mới tới, vận may bất ngờ lội ngược dòng, may mắn đến vào lúc họ không ngờ đến. 

Cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Về cung Quan Lộc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Bên cạnh đó, cuộc sống tinh thần xung quanh cũng gặp nhiều may mắn, đáng chú ý nhất là có thần tài được chiếu cố, có khả năng đổi nhà cao cửa rộng. Mọi sự tốt đẹp đều đến vào tuần mới này, vì vậy tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng trọn vẹn. 

Tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp được Thần Tài thả trúng hủ vàng, tha hồ gom tiền tích của, tiền trải rộng khắp, vận mệnh tỏa sáng như kim cương - Ảnh 1
Thời gian qua, tuổi Dậu ngỡ rằng cuộc sống sẽ giậm chân tại chỗ, không thể có khởi sắc nhưng bước sang tuần mới tới, vận may bất ngờ lội ngược dòng, may mắn đến vào lúc họ không ngờ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn tài giỏi thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong số những con giáp, những người tuổi Tỵ không ngại đối mặt với gian khó, thậm chí họ còn tự mình xông pha tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại vào sau 30 tuổi, nếu họ biết nỗ lực và phấn đấu không ngừng thì sẽ dễ dàng trở thành đại gia khi tuổi đời còn trẻ.

Tử vi cho thấy, sang tuần mới, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ thời gian này, mọi sóng gió sẽ vượt qua được, ngoài ra cuộc sống sẽ có những ngã rẽ bất ngờ giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận. Nếu muốn mua nhà mua xe trong năm nay thì hoàn toàn có khả năng, vì họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nhìn chung cuộc sống rất đáng mong chờ.

Tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp được Thần Tài thả trúng hủ vàng, tha hồ gom tiền tích của, tiền trải rộng khắp, vận mệnh tỏa sáng như kim cương - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, sang tuần mới, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có cá tính, mạnh mẽ và luôn kiên định. Họ đều là những người nói ít làm nhiều và không dễ dàng hứa với ai điều gì. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn cũng rất thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công vào một giai đoạn nhất định. Khi đối mặt với khó khăn, thử thách, tuổi Thìn thường im lặng tự mình vượt qua chứ không than vãn như những người khác. Họ tin rằng, vấn đề của mình do mình giải quyết và họ sẽ thay đổi mọi thứ một cách hoàn hảo nhất trong khả năng cho phép. 

Dự đoán sang tuần mới tới, tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Thìn vốn đã có ý chí, vì vậy một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa họ sẽ phát triển vượt trội, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi tháng mỗi tăng, việc mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay. 

Tuần mới (17/10 - 23/10), 3 con giáp được Thần Tài thả trúng hủ vàng, tha hồ gom tiền tích của, tiền trải rộng khắp, vận mệnh tỏa sáng như kim cương - Ảnh 3
Dự đoán sang tuần mới tới, tuổi Thìn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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