Tuần lễ trước Tết trung thu, hỉ tài chiếu sáng rực rỡ cho 3 con giáp, quơ tay có cả biển tiền, may mắn gõ tận cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 22:32

Tử vi học có nói, tuần lễ trước Tết trung thu, 3 con giáp có tên dưới đây được thần may mắn gọi tên, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý tính tình thẳng thắn, nói được, làm được. Bạn có trực giác nhạy bén, có con mắt nhìn xa trông rộng, có tài thuyết phục, có khiếu kinh doanh. Họ là những người càng gặp khó khăn càng không nản lòng, càng thêm bản lĩnh và trưởng thành.

Trong tuần lễ trước Tết trung thu, người tuổi Tý có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Theo đó, nhiều cơ hội lớn sẽ đến với bạn. Hãy chớp lấy cơ hội này, chắc chắn chuyện làm ăn của bạn sẽ vượng phát, một vốn, bốn lời. Với người tuổi Tý làm công ăn lương thì trong thời gian này, bạn sẽ đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Hãy cố gắng hết sức để thể hiện tài năng, tâm huyết của bản thân. Làm việc hăng say, có trách nhiệm, người tuổi Tý thu về bộn tiền, đủ để giúp cả gia đình bạn có được cuộc sống ấm êm, sung túc.

Tuần lễ trước Tết trung thu, hỉ tài chiếu sáng rực rỡ cho 3 con giáp, quơ tay có cả biển tiền, may mắn gõ tận cửa nhà - Ảnh 1
Trong tuần lễ trước Tết trung thu, người tuổi Tý có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Theo đó, nhiều cơ hội lớn sẽ đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái và có ý chí vươn lên. Người tuổi Tỵ thích tự mình làm mọi việc hơn là nhờ vả đến người khác. Chính vì thế, dù có khó khăn đến đâu họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, niềm tin vào cuộc sống.

Tử vi có nói, tuần lễ trước Tết trung thu, người tuổi Tỵ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đối với người tuổi Tỵ còn đi học thì công việc học hành, thi cử tấn tới, đạt kết quả cao. Chưa dừng lại ở đó, tuổi Tỵ sẽ đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp và vươn tới đỉnh cao.

Tuần lễ trước Tết trung thu, hỉ tài chiếu sáng rực rỡ cho 3 con giáp, quơ tay có cả biển tiền, may mắn gõ tận cửa nhà - Ảnh 2
Tử vi có nói, tuần lễ trước Tết trung thu, người tuổi Tỵ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tài trí hơn người, họ thích cuộc sống tự do, dám nghĩ, dám làm không ngại khó. Vốn là người mau miệng, hài hước, thích hội hè nên con giáp này thường có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ xã hội. Tử vi học có nói, trong tuần lễ trước Tết trung thu nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên công việc của tuổi Ngọ bớt khó khăn, ngày một hanh thông, thuận lợi.

Bên cạnh đó, nhiều cơ hội tốt cũng đến với họ đó có thể là một công việc mới, một dự án làm thêm,... Nếu nắm bắt được cơ hội và nỗ lực hết mình, người tuổi Ngọ nâng cao nguồn thu nhập, mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, sức khỏe khoảng thời gian này bị giảm sút khiến bạn dễ bị đau cổ-vai-gáy, cảm sốt vì thế cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Tuần lễ trước Tết trung thu, hỉ tài chiếu sáng rực rỡ cho 3 con giáp, quơ tay có cả biển tiền, may mắn gõ tận cửa nhà - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong tuần lễ trước Tết trung thu nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên công việc của tuổi Ngọ bớt khó khăn, ngày một hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Mặc dù thời gian trước những con giáp này chẳng may mắn chút nào nhưng bắt đầu từ ngày 1/9/2022, vận trình của 3 con giáp sẽ có một sự nghịch chuyển bất ngờ.

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