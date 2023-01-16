Tuần giáp Tết (16-22/1), 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, đứng trên núi vàng, chi tiêu sắm sửa Tết khỏi phải lo

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 10:47

Nhờ nhận được năng lượng tích cực từ cát tinh, 3 con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công hơn trong công việc.

Tuổi Thìn

 

Chúc mừng người tuổi Thìn là con giáp phát tài tuần này. Khoảng thời gian Tết đã cận kề thế này, tài vận của bạn có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt.

 

Các cát tinh Thực Thần và Chính Tài xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nguồn thu nhập từ công việc chính hay thu nhập phụ của bản mệnh đều tăng lên đáng kể, dù để kiếm được một khoản như vậy, có thể bạn sẽ phải khá vất vả.

 

Với người làm ăn kinh doanh, càng đến thời điểm cuối năm, bạn lại càng gặp nhiều cơ hội tốt để đầu tư sinh lời, khách khứa tấp nập. Khoản tiền bạn cầm trong tay chính là phần thưởng xứng đáng nhất, để bạn có thể thoải mái chi tiêu trong dịp Tết này.

 

Với người làm công ăn lương, cấp trên dành cho bạn một khoản tiền thưởng hậu hĩnh vì những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua. Dù suốt cả tuần, công việc vẫn khá bộn bề, đôi khi rắc rối xảy ra khiến bạn phải vội vã ứng phó, song đến cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy.

 

Tuần giáp Tết (16-22/1), 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, đứng trên núi vàng, chi tiêu sắm sửa Tết khỏi phải lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ giỏi đối nhân xử thế, hay làm việc thiện nên thường cũng gặp người tốt, phúc khí dồi dào. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, không ngại khó khăn. Tuổi Tỵ có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, nỗ lực thể hiện bản thân.

Từ giờ đến 30 Tết, con giáp này có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ. Công việc của bản mệnh tốt lên từng ngày. Với những tín hiệu tích cực này, sự nghiệp của tuổi Tỵ ngày càng bền vững.

Nhờ nhận được năng lượng tích cực từ cát tinh, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công hơn trong công việc.

Tuần giáp Tết (16-22/1), 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, đứng trên núi vàng, chi tiêu sắm sửa Tết khỏi phải lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

 

Tuần cận Tết là giai đoạn nước rút nên người tuổi Sửu sẽ phải khá bận rộn, nhưng nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình mà bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

 

 

Cuối năm, người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh.

 

Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

 

Khi có một khoản tiền dư dả trong tay, bạn không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu, sắm sửa những ngày Tết. Ngược lại, bạn có thể “xả láng” một chút coi như tự thưởng bản thân vì đã chăm chỉ suốt một năm qua.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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