Tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch: 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, tài lộc chật nhà

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 10:38

Tử vi cho biết, trong tuần đầu tháng 3 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

Tuổi Thân

Nhưng người cầm tinh chú Khỉ thường vô cùng tinh tế khôn khéo nên trong cuộc sống bạn được lòng nhiều người xung quanh. Khi bạn gặp khó khăn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn giúp bạn vượt qua những sóng gió vô cùng dễ dàng.

Tử vi cho biết, trong tuần đầu tháng 3 âm lịch, người tuổi Khỉ sẽ có những chuyển biến liên tục cuộc sống vô cùng thăng hoa viên mãn. Những người tuổi Thân sẽ gặp đươc quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp dễ dàng thăng tiến.

Tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch: 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, tài lộc chật nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp thì những người tuổi Ngọ là những con giáp vô cùng chân thành hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè. Trong cuộc sống người tuổi Ngọ lúc nào cũng trọng tình nghĩa, nên khi họ khó khăn sẽ có quý nhân tự giúp đỡ vượt qua.

Tử vi cho biết, trong tuần đầu tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực cuộc sống cực kỳ giàu sang. Đặc biệt với những tuổi Ngọ còn độc thân thì sẽ tiền bạc đầy tay. Vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội trời ban này để làm giàu nhé.

Tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch: 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, tài lộc chật nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc nên cuộc sống không bao giờ túng thiếu nghèo khổ. Người tuổi Dậu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Tử vi cho biết, trong tuần đầu tháng 3 âm lịch người tuổi Dậu là con giáp không chờ thời, họ luôn không ngừng nỗ lực sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trước đó. Những người tuổi Dậu nên họ sẽ có cơ hội trở thành đại gia có cuộc sống sung túc viên mãn hơn người trong thời gian sắp tới.

Tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch: 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, tài lộc chật nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, thứ Ba 11/4/2023: TOP 3 con giáp vận khí tốt, vận thế lên, đại phú đại phát khiến ai cũng ghen hờn đỏ mắt

Tử vi ngày mai, thứ Ba 11/4/2023: TOP 3 con giáp vận khí tốt, vận thế lên, đại phú đại phát khiến ai cũng ghen hờn đỏ mắt

Tử vi dự đoán, thứ Ba 11/4/2023, tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần đầu tháng 3 âm lịch tử vi tháng 3 âm lịch tu vi cuoi thang 2 am lich tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 26/2 âm lịch con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui