Tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn, ra cửa gặp Thần Tài, tiền vàng tràn ngập đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 18:22

Dù trước đây có gặp phải khó khăn như thế nào nhưng 3 con giáp này đã đến thời đổi vận trong tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tý luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. 

Bước sang tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch, tuổi Tý sẽ tìm được điểm sáng cuối đường hầm. Vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn, ra cửa gặp Thần Tài, tiền vàng tràn ngập đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Thìn lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Những người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn khi sang tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch. Thậm chí, vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Thu nhập của tuổi Thìn ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. 

Tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn, ra cửa gặp Thần Tài, tiền vàng tràn ngập đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bề ngoài, tuổi Mùi là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian trước đó, tuổi Mùi có thể đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực. 

Tuy nhiên, tuổi Mùi sẽ là một trong 3 con giáp phát tài khi sang tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch khi liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc lớn, ra cửa gặp Thần Tài, tiền vàng tràn ngập đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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