Tuần đầu tiên tháng 11, 3 con giáp vận khí cao ngút, Thần Tài dúi tiền vào túi, kiếm tiền siêu nhiều, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 18:55

Tuần đầu tiên tháng 11, 3 con giáp may mắn nhờ có ‘vượng khí’ cao ngất mà bội thu tiền tài, sự nghiệp thăng hoa nha.

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho biết, tuần đầu tiên tháng 11 là thời gian thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ cục diện nhị hợp. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hứa hẹn.

Con giáp này cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân tuổi Ngọ vốn là người nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ lại. Bởi vậy những người đã được bản mệnh giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bản mệnh lúc khác.

Tuần đầu tiên tháng 11, 3 con giáp vận khí cao ngút, Thần Tài dúi tiền vào túi, kiếm tiền siêu nhiều, phú quý giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi của 12 con giáp, tuần đầu tiên tháng 11, vận trình của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có sự phù trợ của tam hợp. Song nếu muốn lập ra những kế hoạch khả thi hơn, con giáp này cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt.

Đây là thời gian tốt để tuổi Mão thực hiện mọi công việc theo như kế hoạch. Vì vậy, nếu như con giáp này có ý định bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng chần chừ, do dự mà để lỡ mất cơ hội tốt. Vận trình của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có sự phù trợ của tam hợp.

Tuần đầu tiên tháng 11, 3 con giáp vận khí cao ngút, Thần Tài dúi tiền vào túi, kiếm tiền siêu nhiều, phú quý giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự đoán tuần đầu tiên tháng 11, tuổi Dậu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Con giáp này cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Thời gian này, mọi công sức của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuổi Dậu có thể cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, sự thật cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chính sự chủ quan của bản mệnh. Con giáp này có thể đang phung phí sức mình, chẳng cần biết sức khỏe chính là vốn quý. Nếu muốn làm được nhiều việc đừng quên lo và chăm sóc sức khỏe cho mình trước đã.

Tuần đầu tiên tháng 11, 3 con giáp vận khí cao ngút, Thần Tài dúi tiền vào túi, kiếm tiền siêu nhiều, phú quý giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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