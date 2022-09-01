Tuần đầu tiên của tháng 9: Top 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, sự nghiệp rực rỡ, vận may lội ngược dòng, vạn sự như ý

Vạn sự có đủ, sang tuần đầu tiên của tháng 9, vận thế giàu sang đã đến gần với 3 con giáp này rồi!

Tuổi Dậu Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 là thời điểm thích hợp nhất để những người tuổi Dậu làm kinh doanh, khám phá những tiềm năng mới mà bản thân họ cũng chưa nhận ra. Những người đang làm về kinh doanh rồi thì sẽ có nhiều cơ hội mở rộng phạm vi, thu về nhiều lợi nhuận. Những người mới bước chân vào lĩnh vực này thì cần chăm chỉ và nỗ lực hơn để đi tới thành công. Thời điểm vừa qua là thử thách cuối cùng của tuổi Dậu, chính vì thế, chỉ cần bước qua cột mốc này, họ cũng xem như đã nói lời chia tay với những vận xui đeo bám của năm nay. Tử vi học có nói, đúng tuần đầu tiên của tháng 9, tuổi Dậu sẽ chính thức bước vào giai đoạn may mắn nhất trong năm của họ với nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Vốn thông minh, sắc sảo, biết tính toán đâu ra đấy, tuổi Dậu lại có quý nhân trợ giúp nên cuộc sống càng về cuối năm càng mang lại cho họ nhiều tin vui.

Tử vi học có nói, đúng tuần đầu tiên của tháng 9, tuổi Dậu sẽ chính thức bước vào giai đoạn may mắn nhất trong năm của họ với nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thời gian qua, những khó khăn là cơ hội để mở ra cho tuổi Mũi những tiềm năng mới. Năm Tân Sửu được ví như việc lên dốc với tuổi Mùi, trải qua những thăng trầm, cuối cùng họ nhất định sẽ leo lên được tới đỉnh vinh quang. Đặc biệt, tuổi Mùi được đánh giá là 1 trong những con giáp kiên cường và có ý chí vươn lên mạnh mẽ nhất, không một trở ngại nào có thể khiến họ lùi bước, thậm chí, càng bị thử thách, họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể biến hung thành cát, tuổi Mùi được khuyên nên trau dồi những kỹ năng làm việc quan trọng. Tử vi học có nói, tuổi Mùi vừa trải qua thời gian khó khăn nhất. Chỉ cần bước sang thời gian tuần đầu tiên tháng 9 này, Mùi sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần như thế. Hãy tận dụng tốt các cơ hội, khai thác những nguồn lực sẵn có, tuổi Mùi sẽ làm nên chuyện.

Chỉ cần bước sang thời gian tuần đầu tiên tháng 9 này, Mùi sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần như thế - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất có hạn Thái tuế trong năm 2022 nên nếu muốn có những thành quả tốt, họ sẽ phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều so với bình thường. Bên cạnh, đây cũng không phải là thời điểm thuận lợi nhất cho việc làm ăn với những người tuổi Tuất. Nếu không cẩn thận lời ăn tiếng nói, tuổi Tuất sẽ rất dễ bị tiểu nhân đặt điều hãm hại, rơi vào những chuyện mâu thuẫn không đâu, có thể ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của họ. Do vậy, cẩn trọng trong chuyện giao tiếp với người khác là lời khuyên hàng đầu dành cho con giáp tuổi Tuất. Tử vi học có nói, tuần đầu tháng 9 sẽ là thời điểm may mắn trong năm của tuổi Tuất, là giai đoạn rất đáng để họ mong chờ với nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết khai thác và tận dụng tốt những mặt thuận lợi, tuổi Tuất sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành 1 trong những con giáp làm ăn khấm khá nhất. Tử vi học có nói, tuần đầu tháng 9 sẽ là thời điểm may mắn trong năm của tuổi Tuất, là giai đoạn rất đáng để họ mong chờ với nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-dau-tien-cua-thang-9-top-3-con-giap-nay-do-ca-tinh-lan-tien-su-nghiep-ruc-ro-van-may-loi-nguoc-dong-van-su-nhu-y-494907.html