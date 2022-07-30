Tuần đầu tiên của tháng 8 dương lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, phú quý quấn thân, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 13:48

Những con giáp này gặp thời đầu tư may mắn nên trong tuần đầu tháng 8 sẽ thu được bạc tiền.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đều rất thông minh, độc lập và có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Chính tính cách này khiến bạn luôn chủ động nắm bắt cơ hội và không tin vào những thứ từ trên trời rơi xuống. Ý chí cầu tiến khiến cho bạn nhanh chóng thăng tiến.

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 8, tài lộc của Dậu sẽ vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên. Con giáp phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

Tuần đầu tiên của tháng 8 dương lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, phú quý quấn thân, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Bước sang tuần đầu tiên của tháng 8, tài lộc của Dậu sẽ vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuần đầu tiên của tháng 8 được dự báo người tuổi Sửu sẽ có vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại. Con giáp còn gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều chuyện vui.

Một điều lưu ý duy nhất là bạn không nên liều lĩnh, bất kỳ chuyện gì cũng cần giải quyết đến cùng, đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, bạn cũng phải chủ động nâng cao trình độ kinh doanh của bản thân mới có thêm nhiều tiền bạc.

Tuần đầu tiên của tháng 8 dương lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, phú quý quấn thân, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Tuần đầu tiên của tháng 8 được dự báo người tuổi Sửu sẽ có vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Vì vậy, thời gian tuần đầu tháng 8 dương lịch, con giáp may mắn tuổi Tị sẽ được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết.

Họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế. Họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Càng lúc nguy nan, họ càng chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình và khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Tuần đầu tiên của tháng 8 dương lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, phú quý quấn thân, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Vì vậy, thời gian tuần đầu tháng 8 dương lịch, con giáp may mắn tuổi Tị sẽ được vượng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày

Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được dự đoán sẽ nhận lắm phúc, nhiều lộc. Sự nghiệp của họ ngày một hanh thông, phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi đầu tháng 8 tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 56 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình