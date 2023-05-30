Tuần đầu tiên của tháng 6: Bề trên phù trợ, 3 con giáp hứng được lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng thành phúc

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 05:50

Tử vi có nói, 3 con giáp bước vào VẬN VÀNG SON, phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc vượng phát trong tuần đầu tiên của tháng 6.

Tuổi Hợi

Hợi vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần con giáp vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Hợi mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều.

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 6, tuổi Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ.

Tuần đầu tiên của tháng 6: Bề trên phù trợ, 3 con giáp hứng được lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được Phúc tinh chiếu mệnh nên trong tuần đầu tiên của tháng 6, tài lộc của con giáp này vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Trong thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những hợp đồng lớn mà tuổi Sửu tích lũy được một khoản tiền lớn. Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Sửu còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm.

Tuần đầu tiên của tháng 6: Bề trên phù trợ, 3 con giáp hứng được lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Ngọ nhất định sẽ làm giàu thành công.

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, tử vi dự đoán, nếu tuổi Ngọ không là “ông to bà lớn” thì cũng thành đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Tuần đầu tiên của tháng 6: Bề trên phù trợ, 3 con giáp hứng được lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng thành phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Trong vòng 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp may mắn này ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 6 tử vi tháng 6 tử vi cuối tháng 5 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 51 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 2 giờ 51 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý