Tuần đầu tiên của năm 2023, những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 18:44

Tử vi dự báo, trong tuần đầu tiên của năm 2023, những con giáp này vô cùng may mắn làm gì cũng thành công vượt trội.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, những con người tuổi Hợi khá may mắn khi được sinh ra đã mang số phú quy. Tử vi có nói, trong tuần đầu tiên của năm 2023, đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên con giáp này có hướng đi đúng đắn.

Từ đó, tuổi Hợi sẽ thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình. Thời gian này, trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng thăng hoa. Bạn sẽ vô cùng may mắn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu.

Tuần đầu tiên của năm 2023, những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường gặp nhiều xui xẻo nên họ luôn phải nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Phần lớn những người này có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, họ dễ thành công và giàu có hơn người.

Trong tuần đầu tiên của năm 2023, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian này của tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

Tuần đầu tiên của năm 2023, những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần đầu tiên của năm 2023, người tuổi Dậu tiền tài tề tựu, vận may ngút trời. Con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, niềm tin tưởng của đồng nghiệp nên mạnh dạn nhận những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu thuận lợi thành công, con giáp này sẽ lập tức một bước thăng tiến, chỉ việc ngồi không và tiêu tiền. Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. 

Tuần đầu tiên của năm 2023, những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi có dự báo: Qua hết tháng 12/2022 sẽ là thời gian cho những con giáp phát tài - vượng vận nhất.

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