Tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến nhà 3 con giáp, tài vận đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 03:58

Dưới đây là 3 con giáp có số hưởng thụ, tiền bạc đầy tay, công việc và tình duyên viên mãn chỉ trong tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch.

Tuổi Thân

Thân rất hiền lành và tốt bụng. Họ thường hay giúp đỡ người khác và đối xử rất tốt với mọi người. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, người tuổi này vẫn giữ vững ý chí, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Tử vi cho biết, tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch, vận số của người tuổi Thân xoay chuyển theo chiều hướng tốt, Thần Tài ưu ái, tài lộc vờn quanh. Người tuổi Thân có nhiều cơ hội nắm bắt được thời cơ để kinh doanh phát tài, sự nghiệp tấn tới, có cơ hội sinh lời, giàu có trong tầm tay.

Tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến nhà 3 con giáp, tài vận đỏ chót như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, trong tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch, mọi xui xẻo cũng dần biến mất, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Con giáp này nằm trong top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều.

Tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến nhà 3 con giáp, tài vận đỏ chót như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, vào tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ cảm nhận được mình được đổi vận. Cụ thể, con giáp này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận bất ngờ thuận buồm xuôi gió, những kế hoạch dự định đều vận hành thuận lợi.

Bên cạnh đó còn có quý nhân giúp đỡ, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Người sinh năm con Gà một khi gặp được thời cơ tốt thì sẽ phát huy tiềm năng của mình và xây dựng mọi thứ vững chắc thịnh vượng. Điều Dậu cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội.

Tuần đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến nhà 3 con giáp, tài vận đỏ chót như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Con giáp nào phát tài nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận khi qua hết tháng 2 âm lịch? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

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