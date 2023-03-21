Tuần cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 18:56

Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 3 dương lịch, những con giáp may mắn sau đây sẽ có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Trong tuần cuối tháng 3 dương lịch, vận may của con giáp tuổi Rắn rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc không thiếu, vận may ngày càng vượng.

Sức khỏe ngày càng hanh thông, ngoài ra công việc hiện tại dễ thu hút sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo, quan chức cấp cao sinh vượng khí, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, tiền vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.

Tuần cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tâm lý tốt và lạc quan, họ luôn có niềm tin vào bản thân. Trong tuần cuối tháng 3 dương lịch, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, cuộc sống hạnh phúc sau những nỗ lực cần cù, siêng năng.

Không chỉ vậy, khó khăn bao lâu cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên. Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, công thành danh toại.

Tuần cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền hòa, hoạt bát thông minh. Tuy nhiên, họ rất chỉn chu trong công việc. Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 3 dương lịch, vận may của các con giáp tuổi Hợi như cầu vồng, may mắn liên tục.

Con giáp này cần củng cố niềm tin bên trong, đừng từ bỏ lí tưởng, dũng cảm xông lên phía trước thì mọi việc sẽ vạn sự như ý. Họ sẽ nổi bật giữa đám đông và sớm chiếm được vị trí trong xã hội, trong giới thượng lưu đáng ghen tị.

Tuần cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 3 sắp đến là thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp, tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Giữa tháng 3 sắp đến là thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp, tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ồ ạt như nước, tiền nong rủng rỉnh, tình duyên nở rộ vào giữa tháng 3.

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