Tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 03:51

Số trời đã định, đúng tuần cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi bản tính hiền lành, nhân hậu, luôn giữ hòa vi quý. Tuy nhiên, thời gian từ đầu năm đến nay, Hợi gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp, tài chính cũng như tình cảm. Họ có ít cơ hội kiếm tiền, áp lực với công việc và quay cuồng với những nhiệm vụ, dự án mới.

Tuy nhiên, bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, Hợi sẽ được cát tinh giúp đỡ, tài lộc tăng vọt trông thấy. Bản mệnh có thể thu về nhiều lợi nhuận từ các dự án trước đó, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn tài lộc sẽ rủng rỉnh.

Tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian qua quả thật không hề dễ dàng với những người tuổi Thân nhưng chỉ cần bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, bạn sẽ được 2 chòm sao may mắn Thiên Khôi và Văn Xương chiếu sáng. Nhờ vậy mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nghèo khó, có cơ hội để đổi đời, tài lộc hanh thông.

Thậm chí, nếu bạn nắm bắt tốt cơ hội thì đúng là một bước lên mây, cuộc sống về sau ít phải lo nghĩ về tiền bạc. Ngoài ra, một số người còn có thể được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trong việc hợp tác làm ăn với người khác thì bạn cần phải cẩn thận hơn.

Tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong tuần cuối tháng 2 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, công việc của Mùi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, những khó khăn trước đó đều được bạn giải quyết triệt để, một phần là được quý nhân soi đường chỉ lối, một phần là nhờ vào chính bản lĩnh của bạn.

Bên cạnh đó, Mùi cũng rất vượng vận đào hoa, tình yêu đích thực của một số người sắp xuất hiện. Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt, thậm chí đang rục rịch tiến tới hôn nhân, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui.

Tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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