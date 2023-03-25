Tuần cuối cùng tháng 3, những con giáp này rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đưa nón hứng lộc trời, hai tay ôm trọn bạc vàng như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 25/03/2023 13:33

Tử vi cho biết, sang tuần cuối cùng tháng 3, 3 con giáp này đón nhận những may mắn cực độ không ai có.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, sang tuần cuối cùng tháng 3, tuổi Tý có vận trình vượng phát nhất. Người tuổi Tý có sự nghiệp diễn ra tương đối ổn định. Khởi nghiệp, chuyển việc, chuyển ngành,... là những ý tưởng hiện đang xuất hiện trong đầu của con giáp này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nếu không muốn rắc rối ập tới. 

Vận trình tài lộc có chiều hướng tăng với nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. Vận trình tình cảm của người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn những người đã có đôi có cặp nên chú ý lời ăn tiếng nói tránh hiểu lầm, rạn nứt tình cảm. 

Tuần cuối cùng tháng 3, những con giáp này rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đưa nón hứng lộc trời, hai tay ôm trọn bạc vàng như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp may mắn thứ 2 xin được gọi tên tuổi Mão khi bước sang tuần cuối cùng tháng 3. Các bạn sẽ có tinh thần đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công. Người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có tài chính rủng rỉnh.

Tuần cuối cùng tháng 3, những con giáp này rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đưa nón hứng lộc trời, hai tay ôm trọn bạc vàng như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sang tuần cuối cùng tháng 3 nhìn chung khá suôn sẻ với người tuổi Tỵ. Nếu có khó khăn bản mệnh cũng tìm cách xử lý một cách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Tiền bạc sẽ về túi của bạn vào tuần này khi có Chính Tài nâng đỡ.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ cũng thuận lợi. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Tuần cuối cùng tháng 3, những con giáp này rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, đưa nón hứng lộc trời, hai tay ôm trọn bạc vàng như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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