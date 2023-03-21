Tuần cuối cùng tháng 3: Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 18:30

Thời gian này, những con giáp sau đây sẽ gặp rất nhiều may mắn và được rất nhiều người giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Trong tuần cuối cùng tháng 3, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Tuần cuối cùng tháng 3: Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân dù kinh doanh hay làm công ăn lương thì trong tuần cuối cùng tháng 3, họ đều sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng, thu lại nguồn tiền lớn mà bấy lâu mong đợi.

Nhờ có sở thích, đam mê trong công việc nên bạn thường đạt được thành công khi còn trẻ tuổi. Từ đó, bạn kiếm một khoản thu nhập cho cuộc sống sung túc. Đặc biệt, thời điểm này, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Tuần cuối cùng tháng 3: Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, tuổi Mùi sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Trong tuần cuối cùng tháng 3, tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Tuần cuối cùng tháng 3: Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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