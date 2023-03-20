Tuần cuối cùng tháng 3 dương lịch, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 18:23

3 con giáp may mắn đỉnh cao trong tuần cuối cùng tháng 3/2023.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thường có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng con giáp nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tinh thần làm việc lên cao sau khi bạn cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Trong tuần cuối cùng tháng 3/2023 là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Tuổi Ngọ cũng có đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

Tuần cuối cùng tháng 3 dương lịch, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều. Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Trong tuần cuối cùng tháng 3/2023, những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả, tiêu hoài không cạn. Tình duyên thăng hoa, bạn có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuần cuối cùng tháng 3 dương lịch, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được quý nhân phù trợ, dù tuổi thân đôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn vào tuần cuối cùng tháng 3/2023. Đây là người bạn từng giúp đỡ trước đây và bây giờ thấy bạn khó khăn, họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nhờ có động lực, bạn bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình. Hai người làm ăn chung tuy có chút ý kiến bất đồng nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên mọi chuyện đã tiến triển rất tốt.

Với những người tuổi Thân làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ. Chuyện công việc tốt, tiền bạc cũng khá ổn trong 1 tháng đầu bắt tay vào làm ăn đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt lên trông thấy. Trong tuần mới này tự nhiên cơ hội đến ầm ầm, khiến bạn có cuộc sống viên mãn.

Tuần cuối cùng tháng 3 dương lịch, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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