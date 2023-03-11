Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này uống no lộc trời, gặp dữ hoá lành, vạn sự hanh thông như ý

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 09:14

Vào tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này chuẩn bị may túi 3 gang mà đựng tiền, vàng, vận trình công việc của họ cũng cực kỳ suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công làm nên sự nghiệp lẫy lừng khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ.

Thầy tử vi cho rằng trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Tỵ chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, trong thời gian này, cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió. Thêm vào đó, con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này uống no lộc trời, gặp dữ hoá lành, vạn sự hanh thông như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, những người tuổi Ngọ chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Trong tính cách của người tuổi Ngọ phần lớn họ đều rất độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng. Chính vì vậy, họ sẽ có cơ hội gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, trong thời gian này nếu có ý định mở rộng kinh doanh thì những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt thời cơ này và lên kế hoạch trước cho thật hoàn hảo. Chẳng những vậy, tuổi Ngọ cũng có khoảng thời gian viên mãn hạnh phúc bên một tình yêu đích thực của mình.

Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này uống no lộc trời, gặp dữ hoá lành, vạn sự hanh thông như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tý chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch vì dù ai đó có khó khăn thì con giáp này vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời. Trong thời gian tới, những người tuổi Tý làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ.

Đặc biệt, trời sinh những người tuổi Tý không sẽ lên như diều gặp gió, cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng. Trong thời gian này, những người tuổi Tý cũng có những ngày tháng vô cùng viên mãn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thành công.

Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này uống no lộc trời, gặp dữ hoá lành, vạn sự hanh thông như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (27/2, 28/2): 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 2 ngày đầu tuần, bạn đã gặt hái được nhiều thành công khiến nhiều người mong ước.

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