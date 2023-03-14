Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, song hỷ lâm môn, túi chật tiền vàng, giàu sang phú quý

Tuổi Ngọ

Tính tích cực của người tuổi Ngọ rất mạnh, các bạn luôn luôn có trong mình một sự quyết tâm vươn lên rất mạnh mẽ, thêm nữa là nhờ tính cách lạc quan, phóng khoáng nên dù có phải đối diện với những việc khó khăn, các bạn cũng không dễ dàng từ bỏ.

Theo tử vi học, trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ là người có vận may hơn người, được Quý nhân, thần Tài hết lòng giúp đỡ, gặp chuyện dữ sẽ hóa lành, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, gặp rắc rối cũng sẽ có người đứng ra giúp đỡ nên sẽ ít phải chịu các áp lực trong cuộc sống. Với tính cách phóng khoáng trời sinh, thích tự do bay nhảy nên các bạn tuổi Ngọ luôn biết tận dụng tốt quỹ thời gian có hạn để hưởng thụ những niềm vui của cuộc sống. Đây cũng là một việc mà các con giáp khác nên học hỏi ở người tuổi Ngọ.