Tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, song hỷ lâm môn, túi chật tiền vàng, giàu sang phú quý

Sau đây là danh sách 3 con giáp hợp vía Thần tài, làm gì cũng gặp may mắn, tiền thu về ngập két trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch.
- Từ nay đến giữa tháng 3, những con giáp này được mệnh danh cỗ máy in tiền, Thần Tài rót lộc về tới cửa, may mắn hiện rõ trên mặt
- Đầu tháng 3 may mắn song hành, cuối tháng phất lên như vũ bão, 3 con giáp cuộc sống nở hoa, tiền nhiều vô kể
Tuổi Ngọ
Tính tích cực của người tuổi Ngọ rất mạnh, các bạn luôn luôn có trong mình một sự quyết tâm vươn lên rất mạnh mẽ, thêm nữa là nhờ tính cách lạc quan, phóng khoáng nên dù có phải đối diện với những việc khó khăn, các bạn cũng không dễ dàng từ bỏ.
Theo tử vi học, trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ là người có vận may hơn người, được Quý nhân, thần Tài hết lòng giúp đỡ, gặp chuyện dữ sẽ hóa lành, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, gặp rắc rối cũng sẽ có người đứng ra giúp đỡ nên sẽ ít phải chịu các áp lực trong cuộc sống. Với tính cách phóng khoáng trời sinh, thích tự do bay nhảy nên các bạn tuổi Ngọ luôn biết tận dụng tốt quỹ thời gian có hạn để hưởng thụ những niềm vui của cuộc sống. Đây cũng là một việc mà các con giáp khác nên học hỏi ở người tuổi Ngọ.
Tuổi Thân
Trời sinh người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát hơn người. Họ luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.
Trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, họ sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui tài lộc. Với những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.
Tuổi Thìn cũng sở hữu những phẩm chất hơn người. Con giáp này có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Tử vi dự báo rằng, trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.
(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm