Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch): 3 con giáp này cẩn trọng kẻo dính hoạ thị phi, tiểu nhân vây hãm, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 07:18

3 con giáp này khó bề suôn sẻ do dễ bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Mùi

Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch) sẽ là quãng thời gian khá chật vật với người tuổi Mùi khi tiền bạc vẫn kiếm được song vận trình lại xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Theo tử vi, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc, cần vững lòng và quyết tâm cao độ thì mới có thể đạt được thành công.

Bạn là người có năng lực và được cấp trên ghi nhận điều đó. Song càng phát triển lên, càng có nhiều khó khăn hơn khiến bạn căng thẳng. Hãy học cách thư giãn, buông bớt những áp lực đặt lên vai mình. Việc cố gắng kham quá nhiều việc sẽ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, hiệu quả công việc giảm sút.

Sự tài năng và thành công của bạn chính là điều khiến những kẻ tiểu nhân kia ganh ghét, đố kỵ. Chúng sẽ tìm cách để đơm đặt tạo tiếng xấu cho người tuổi Mùi. Chính vì vậy điều bạn cần làm là cẩn trọng với đồng nghiệp, không quá tin tưởng ai, đặc biệt không cho ai vay, mượn tiền trong thời gian này.

Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch): 3 con giáp này cẩn trọng kẻo dính hoạ thị phi, tiểu nhân vây hãm, tiền mất tật mang - Ảnh 1
Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch) sẽ là quãng thời gian khá chật vật với người tuổi Mùi khi tiền bạc vẫn kiếm được song vận trình lại xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch), đường công danh của người tuổi Tý khó bề suôn sẻ do dễ bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở chỗ tối, bản mệnh lại ở nơi sáng nên khó lòng tránh hết được những việc mà kẻ xấu gây ra.

Điều cần nhớ với con giáp này là cẩn trọng trong mọi công việc, ngay cả với những người mình cho rằng thân tín. Trong nội bộ công ty, bạn có thể bị đồng nghiệp nói xấu mà không hề biết, bên ngoài làm ăn với đối tác, cũng cần chú ý, tránh lơ là mất cảnh giác. Mọi thành công đều cần sự cẩn thận, tỉ mỉ.

Song, con giáp này chớ thấy vậy mà mất tinh thần bởi với sự thông minh, nhanh nhạy trời phú, tuổi Tý hoàn toàn có thể thành công nhờ sự nỗ lực và kiên trì.

 

Tuổi Dậu

Tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch (từ 22-29/7 âm lịch) con giáp này cần nhớ nâng cao sự thận trọng, cảnh giác, tránh để kẻ tiểu nhân lợi dụng cơ hội để hãm hại mình. Theo tử vi, tuổi Dậu đang có cơ hội thăng tiến lớn, sự nỗ lực của bạn đã được cấp trên ghi nhận, chính vì vậy càng không được chủ quan lơ là, tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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