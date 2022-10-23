Tuần cuối cùng của tháng 10 dương lịch: Hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ

7 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài chất đầy nhà.

Tuổi Thân

Tuần cuối cùng của tháng 10 dương lịch người tuổi Thân sẽ được nhiều tài lộc trời cho, vận may đầy ấp. Con giáp sau một thời gian chật vật đã tìm ra cơ hội thăng tiến mới. Thân được ghi nhận về các nỗ lực, đóng góp, vì vậy con giáp cũng có cơ hội thăng tiến, đề bạt lên vị trí cao hơn.

Có thế, bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, con giáp may mắn cân nhắc tiến hành ngay trong thời gian này để thu hái được nhiều thành công.

Tuần cuối cùng của tháng 10 dương lịch người tuổi Thân sẽ được nhiều tài lộc trời cho, vận may đầy ấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuần cuối cùng của tháng 10 dương lịch người tuổi Mão sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Mão một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, bản mệnh không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nhận được sự trợ giúp từ quý nhân và các mối quan hệ xung quanh. Dự đoán, một người đáng kính sẽ xuất hiện và cho bạn rất nhiều lời khuyên tốt cho tương lai sau này.

Tuồi Ngọ

Tuần cuối cùng của tháng 10 dương lịch, cuộc sống của người tuổi Ngọ càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Con giáp tìm thấy nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh. Khi thời cơ đến, Ngọ sẽ nhanh chóng hành động và thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tài chính vững mạnh, cuộc sống của con giáp bớt đi áp lực, trở nên tươi sáng và nhiều niềm vui.

Vận tình duyên của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Con giáp độc thân có thể gặp được đối tưởng như ý, chuyện hỷ kéo đến tận của nhà. Còn đối với người đã lập gia đình, con giáp có tổ ấm hạnh phúc, viễn mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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