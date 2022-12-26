Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12-1/1/2023), 4 con giáp này được Thiên tài độ mệnh, gặt hái thành công bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 06:37

Chúc mừng 4 con giáp may mắn tuần này (26/12-1/1/2023). Bạn được chạm tay vào nhiều cơ hội đáng quý, kết thúc một năm 2022 đầy viên mãn.

1. Tuổi Mão

Tuần cuối cùng của năm 2023 là khoảng thời gian tràn đầy may mắn với người tuổi Mão, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến chuyện tình cảm lứa đôi.

Nhờ có cát tinh phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn, khiến tiền đổ về đầy túi. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều. 

Thậm chí, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Con giáp may mắn tuần này cũng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời. Hai người thường xuyên trao đổi mọi chuyện với nhau để cùng nhau giải quyết. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen, để quan hệ đôi bên nối lại như xưa.

Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12-1/1/2023), 4 con giáp này được Thiên tài độ mệnh, gặt hái thành công bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tị

Tuần mới hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Tị. Người độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Bạn và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu thêm về nhau.

Với người làm công ăn lương, bạn được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Bạn tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm. 

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập.

Tuy nhiên, do có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm. 

Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12-1/1/2023), 4 con giáp này được Thiên tài độ mệnh, gặt hái thành công bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Ngọ

Tuần hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Ngọ, bạn có mong muốn chiều chuộng đối phương để cả hai có quãng thời gian hạnh phúc. Đối phương cảm nhận được thành ý của bạn nên cũng dành cho bạn sự quan tâm tương tự.

Phương diện tài chính cũng đầy hứa hẹn khi bạn tìm ra những giải pháp kinh doanh, làm ăn khôn ngoan, gặt hái nhiều thành công trên thương trường. Bên cạnh đó, nhiều người đầu tư đất cũng gặt hái được thành quả nhất định.

Với người làm công ăn lương, tuần này có thể là một tuần khá bận rộn với bạn đấy. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bạn đã làm được.

Sức khỏe của con giáp may mắn tuần này hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ai đang bị ốm thì rất nhanh chóng hồi phục, thậm chí chính bạn còn cảm thấy bất ngờ vì khả năng chữa lành của cơ thể.

Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12-1/1/2023), 4 con giáp này được Thiên tài độ mệnh, gặt hái thành công bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đạt được sự phát triển đáng mừng trong tuần này nhờ thái độ làm việc nhiệt tình, hết mình. Bạn dần tìm ra điểm mạnh của mình và lập kế hoạch để tạo ra những bước tiến mới trong tương lai.

Thái Âm che chở giúp người độc thân có cái nhìn tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Bạn không còn tìm cách từ chối người muốn tìm hiểu mình nữa mà cho đối phương cơ hội trò chuyện, gặp gỡ mình.

Với người có đôi có cặp, bạn thẳng thắn hơn trong mối quan hệ. Nếu có vấn đề gì không hài lòng, bạn cũng nói trực tiếp với đối phương để đôi bên cùng tìm ra cách giải quyết.

May mắn về tiền bạc xuất hiện vào đầu tuần, những ai đang làm ăn, kinh doanh dễ dàng kiếm lợi trong thời gian này. Khoản tiền dư dả giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần lo đến chuyện cháy túi.

Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12-1/1/2023), 4 con giáp này được Thiên tài độ mệnh, gặt hái thành công bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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